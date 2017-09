Argentina, caso DDHH.

Guido Otranto, juez que tiene a cargo el caso Santiago Maldonado, afirmó que la hipótesis de que se podría haber ahogado al intentar escapar de los gendarmes es la que parece más razonable actualmente.

El juez que investiga el caso de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto, cuando participaba en una protesta mapuche en el sur de Argentina , dijo hoy que la hipótesis «más razonable» es que el joven se ahogó en un río cuando huía de los agentes que reprimieron la manifestación.

«La hipótesis de que (Maldonado) se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando», explicó Guido Otranto a La Nación, al señalar que no ve «consistencia» a la teoría de que lo capturó la Gendarmería.

El artesano, de 28 años, fue visto por última vez cuando huía de ese cuerpo policial tras participar en una protesta en la localidad de Esquel, en la sureña provincia de Chubut, y una de las principales sospechas es que los gendarmes son responsables de su desaparición.

No obstante, Otranto aseguró hoy a La Nación que no ve elementos suficientes para sostener «que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes», después de que esta semana tomara declaración a siete agentes que participaron en el operativo del 1 de agosto.

Otranto contó en la entrevista que parece claro que varios gendarmes persiguieron a manifestantes hasta un río cercano, por lo que entendió que «no es una opción descabellada» que el joven se haya ahogado mientras intentaba cruzar.

«A Santiago o lo capturaron o quedó en el río. Nunca tuve la versión de la comunidad de que le hayan tirado una piedra, o lastimado en el río, o que le hayan tirado un tiro, o algo por el estilo. Esa versión nunca apareció. Nadie está reconociendo algo tan determinante», expresó.

Según la agencia oficial Télam, la familia presentará el jueves una apelación al rechazo de la petición de recusación que habían elevado esta semana contra Otranto por temor de «parcialidad» en la investigación.

La búsqueda de Maldonado se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Mauricio Macri ante la presión de la opinión pública y sobre todo de las asociaciones de derechos humanos, como las Abuelas de Plaza de Mayo, y organismos internacionales como Amnistía Internacional y Naciones Unidas.