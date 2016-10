Nos pasa aquí: “parecen poco menos que las fuerzas del mal”

El miércoles a la noche, desde la Liga Salteña de Fútbol, se revela la programación de partidos para el fin de semana, y sobre todo, lo relativo a la designación de ternas. Esta semana, desde la casa del fútbol se dilató en 24 horas, la puesta a punto de esa información, para que a través de los medios se tuviese conocimiento. Cronistas de EL PUEBLO de esta sección, fueron acumulando mensajes de futbolistas y en algunos casos, de Directores Técnicos también, respecto a «quién nos toca». Es la obsesión de saber respecto al nombre del árbitro central y a partir de ello, las especulaciones que no faltarán. Incluso, en algunos clubes, se acumulan estadísticas, para dejar en claro respecto a los árbitros centrales que han controlado partidos de aquellos rivales directos y a partir de ello, cuál fue él o los resultados obtenidos. La maquinaria de la mente en estos casos, funciona mil por mil.

LA OBSESIÓN PLANTEADA

Real es también que algunos Directores Técnicos del medio, no dejan de plantear el tema con los futbolistas como receptores. Un dirigente de club (su equipo pelea el acceso a la tercera rueda), confiaba en voz alta respecto a la preocupación existente frente a situaciones como estas. Tras cartón, un apunte, «porque hay jugadores que más piensan en los jueces que en el rendimiento propio; de no creer. Por momentos es la lucha contra fantasmas. Los jueces parecen poco menos que las fuerzas de mal. Nosotros los dirigentes de clubes, tendríamos que bajar los decibeles de la situación. Caso contrario, vamos por mal camino».

Es verdad pues: el momento de la designación de las ternas y revelar el nombre de las mismas, pasa a transformarse en una verdadera y enfermiza obsesión. Sin embargo, algunos futbolistas referentes, se juegan las fichas a suavizar la polémica, «porque al gol lo tenemos que hacer nosotros y no los jueces».