Martín Ferrando sin anestesia

«Nooooooo. No puedo creer lo de Salto Uruguay».

-¿Qué no crees?

«Cuando se ratifica el sábado, que es uno más de los equipos que sale a competir en el fútbol de la Liga Sénior».

-¿Y entonces?

«Solamente bastaría recordar que Salto Uruguay fue el primero en apuntar a la idea que este año no se jugase al fútbol. Los dirigentes recalcaron que la propuesta surgía a partir del Coronavirus. Que estábamos en medio de una pandemia y que jugar significaba la posibilidad de contagia. O sea, en Salto Uruguay pusieron por delante lo vinculado a la salud. Pero si uno ve lo que pasa ahora, queda en claro que no fue un tema de salud. O de riesgos».

-¿En qué realidad te vas agarrando para sostenerlo?

«En que Salto Uruguay termina siendo uno más a nivel de la Liga Sénior, justamente donde el riesgo es mayor, teniendo en cuenta la edad de los jugadores. Cuanto más años, más riesgos. ¿O no es así? Sin embargo los Sénior del club juegan. Para esa categoría la pandemia no cuenta».

-¿Cuál es la conclusión?

«Jugando en Sénior lo de Salto Uruguay, es de un contrasentido total».

-¿No fue un tema de salud? ¿De preservación?

«Bueno…. ahí está. Se termina borrando con el codo todo lo que se dijo. O sea, para los planteles que juegan en la Liga Salteña de Fútbol el riesgo de contagio existe y para los Sénior no. Ese es el contrasentido. Aquí Salto claramente por lo menos en el caso de Salto Uruguay, que no se trató el interés por la salud, sino que todo se fue relacionando con lo económico. La verdad fue esa».

«¿CUÁNTO COSTABA

SER SINCEROS?»

Cuando tiene que hablar: habla. Cuando tiene que analizar: analiza. Cuando se tiene que pronunciar: se pronuncia.

Apela a la coherencia propia del pensamiento, «para que se me entienda» y rescate un reciente reportaje en EL PUEBLO, cuando MARTÍN FERRANDO establece sin más giros que «este virus les vino como anillo al dedo». El ya exDirector Técnico de Salto Uruguay claramente, no es de los que juega a las escondidas, cuando a su verdad, no deja de empuñarla. La empuña y la sostiene.

«Yo pregunto. ¿Cuánto costaba ser sinceros? Decir claramente que el fútbol se suspendía por una razón económica. Si se planteaba en esos términos, podíamos entender y nadie seguramente iría a replicar. Pero ahora con esto del Sénior y de la presencia de Salto Uruguay como uno más, todo queda bien expuesto. Aquí no importó la salud; importó lo económico. Y lo económico decidió».