Divisional “C”

Larga reunión de la divisional “C”. Había mucho por hablar y por fijar. Anotamos algunos diálogos que se dieron en el transcurzo de la reunión del pasado lunes.

“Nosotros los Neutrales estamos aquí para defender los intereses económicos y deportivo de ustedes los clubes. Por esa razón cualquier determinación que aquí se tome, primero va a ser consultada con ustedes”.

CHANÁ EN DEUDA

“Está bien que Chaná es la cancha más céntrica y a la que le fijamos partidos todas las semanas. Pero creo que llegó la hora de exigirles algunas mejoras ya que hay cosas que no se pueden tolerar.

Por ejemplo, noche pasadas no había lux en boleterías, en uno de los formularios figura que el baño de los árbitros está “imposible” y para colmo, no había agua corriente. Ni hablar de los baños que están en el sector oeste. El que haya ido al Forti sabe muy bien de que esto es así como lo contamos nosotros o lo dicen los árbitros en formularios”.

DEPORTIVO ARTIGAS

“En cambio el escenario de Deportivo Artigas es un lujo al lado del Forti. Pasto bien cortado, baños con una limpieza total y siempre algún directivo por ahí para atender a los que están jugando”

ESTADIO DICKINSON

“Jugar en el Estadio Dickinson es bastante honeroso para las recaudaciones que hace la “C”. Fijate que jugar un solo partido entre arrendamiento del campo de juego, valor de la red lumínica, árbitros y seguridad privada, está muy cerca de los $ 15.000 pesos de gasto. Por ahora y hasta tanto termine la actividad de la “A”, vamos a jugar en los escenarios donde veníamos haciéndolo que nos cuesta bastante menos. Por ahí en la última fecha cuando se vayan a definir los ascensos, volvemos al Estadio”

ENTRADAS

“Siempre, todos los años al comenzar la segunda rueda se sube el precio de las entradas. Por esta razón lo llevamos a $ 100 pesos con derecho a Tribuna. En los clubes participantes de la segunda rueda habrá entradas para la venta anticipada y a un costo algo menor que lo que se paga en boleterías.

LOS DELEGADOS

“Como se hace siempre, los delegados de los 4 clubes que no ingresaron a la segunda rueda, estarán colaborando con la divisional para lo que hace a venta de entradas y portería.

ADELANTAR FECHAS

“En la próxima reunión vamos a hablar y ver cómo podemos adelantar partidos para no “apretarnos” cuando lleguen las tradicionales fiestas de fin de año”

ALGUNOS CAMBIOS

VENDRÁN

“Los Neutrales hemos estado pensando en algunos cambios para la temporada venidera en lo que hace al aspecto económico. Uno de ello sería el hacer cada club un depoósito previo y a la vez se podría bajar el número de entradas que llevan para la venta en las sedes. Si el cuadro va bien no hay problemas, pero cuando se comienza a perder y quedar rezagados en las posiciones, la venta a parciales en el club se hace casi un imposible”.