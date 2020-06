Juan Ramón Guarino (Presidente de la Liga Salteña de Fútbol)

EL PUEBLO dialogó con el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Juan Ramón Guarino, quien nos confirmó la reunión de la semana que viene entre los neutrales y dirigentes de los clubes de la divisional «A».

La misma tiene como objetivo tener sobre la mesa la opinión de los dirigentes sobre los pasos a seguir en la temporada, jugar o no como premisa y luego ir evaluando posibilidades esperando un protocolo de OFI que será presentado el próximo 15 de junio ante la SND.

-¿Qué se busca con esta reunión de la semana próxima?

«Buscaremos primero dar a conocer la actualidad de la Liga Salteña, darle un pantallazo a los clubes de dónde estamos parados ante la inactividad. Hoy día no tenemos ingresos y los costos fijos siguen estando igualmente». «A su vez vamos a recibir las opiniones de los representantes de los clubes de la «A», cuál es su visión sobre la actualidad y que se podría hacer a futuro, eso sí sin tener ninguna fecha concreta en vista».

-¿Será solo para

presidentes?

«No, podrán concurrir a la reunión los presidentes o bien los delegados de los clubes de la «A», la idea es que estén todos para poder ir viendo todos juntos el panorama de nuestro fútbol».

-¿Cuál es la actualidad de los funcionarios de la Liga?

«Los funcionarios de la Liga siguen en el seguro de desempleo, por ahora sí hasta que no tengamos un panorama más claro sobre la reanudación de la actividad y eso lo vamos a tener una vez se apruebe el protocolo de OFI».

-¿Cómo ves jugar un torneo con una parte este año y el resto en los meses de verano?

«Yo lo veo bien, pero tenemos el tema reglamentario sobre los pases de los jugadores que finalizan su vinculo cuando son a préstamos a fin de año, eso lo deberíamos de resolver con una asamblea, el tema del período de inscripción de clubes, período de pases, entre otros».

-¿Y las canchas para jugar a la noche?

«Sacando el Dickinson, creo que tenemos unas cuatro o cinco canchas más con una iluminación que nos permita jugar a la noche, pero acá esta el tema de la seguridad y los que nos puedan autorizar el Comando de Jefatura».

¿OFI quiere terminar la Copa de selecciones, como está la Liga desde lo económico?

«Lo hemos hablado a nivel de la Confederación, ya que acá estamos junto a Paysandú en esta fase, creo que sin una ayuda económica de OFI o de la propia televisación es muy difícil poder afrontar los gastos de transporte, viáticos, comida y otros costos relacionados con la participación de las dos selecciones, la Sub 17 y la mayor».