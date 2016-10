En la “A” lo van teniendo en claro

En la pasada sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, la delegación de Universitario planteó adelantar fechas. Sobre todo, teniendo en cuenta la nueva suspensión del pasado fin de semana. Sucede que si no se originan secuencias adversas y tampoco es necesario afrontar partidos adicionales, el fútbol de la “A” concluirá el domingo 11 de diciembre. Restan tres fechas para la finalización de la segunda rueda (Campeonato Clausura) y toda la tercera rueda, que comprenderá cinco fechas.

Rechazo a la propuesta roja y compás de espera. Sucede que el reclamo de Ferro Carril en el Tribunal de OFI, en plena etapa de sustanciación. Entre 20 y 30 días, antes de expedirse. Si Ferro se despega en la tabla del Torneo Acumulado y no necesita de ese punto que reclama, no será necesario aguardar el pronunciamiento del Tribunal Arbitral de OFI.

CON MENOS TIEMPO

DE RECUPERACIÓN

Pero el hecho es que desde semanas atrás, el objetivo apunta a adelantar. Y no se adelantó. Posiciones no coincidentes. Intereses opuestos. Pero también, interrogantes comunes.

Una opción: adelantar jugando íntegramente el miércoles. Otra opción: tres partidos el miércoles y tres el jueves. Pero de suspenderse el jueves, ¿cuándo jugar esos partidos? Y los que juegan el jueves, con menos tiempo de recuperación en relación al domingo.

Cuando concluyó la sesión, no faltaron las posturas en una misma dirección: “jugar entre semana, no es soplar y hacer botella”. Claramente, conciliar fines no es cosa que aflore y punto. En tanto la colisión sin más trámite: entre lo económico y lo deportivo.