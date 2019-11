Ferro Carril (65) – Universitario (47)

Y en definitiva fue lo que sucedió anoche, con la victoria local de Ferro Carril ante Universitario en cifras de 65 a 47, en juego correspondiente a la quinta, y última fecha de la segunda rueda del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división.

El equipo local ganó todos los cuartos, en el primero ya sacó diferencia importante, cerrando con un parcial de 24 a 8, en base a un mejor juego colectivo, defensa sostenida, que cerró el circuito de juego del visitante, la “bola” no le llegaba sencillo al “alero” Eduardo Tauré, Ferro Carril se hacía dueño de los rebotes, corría la cancha, y convertía fácil en el cesto rojo. En el segundo cuarto mejora Universitario a partir de una mejor defensa, reparte el goleo, ante un local que se quedaba sin gol producto de la buena defensa de la visita, para cerrar con parcial de 17 – 9 en favor de Universitario, y la pizarra marcando 33 a 25 en favor del “franjeado”.

El tercero parejo, se reparten errores en defensa y pérdidas de balón, pero dentro de este panorama aparece en Ferro Carril la figura del alero Agustín de los Santos, que convierte desde el perímetro ante una floja defensa rival. El parcial al cabo del tercero cierra con diferencia de 16 – 10 en favor del “franjeado”, y el electrónico marcando 49 a a 35 siempre en favor del ganador. En el último cuarto intenta Universitario, pero no estuvo nunca claro y tranquilo el equipo dirigido por Francisco Carballo a la hora de la mejor toma de decisión en ofensiva, Ferro Carril siguió dueño de los acrílicos ofensivos y defensivos, Tauré bien defendido, y el resto con escaso aporte desde el goleo, todo producto de la mejor defensa del equipo local, que aparte tuvo en el cuarto de cierre el juego destacado de Agustín de los Santos repitiendo, y de Ángel Caballero sumando desde el goleo perimetral. Lo ganó Ferro Carril, que jugó mejor, defendió bien, sacó diferencias ya desde el inicio, y luego las supo mantener, ante un rival que anoche no tuvo una buena producción colectiva, y tampoco estuvo claro la hora de atacar el cesto rival. Lo ganó el “franjeado” en forma justas y merecida, y ahora los dirigidos por Luis Cuelho quedan como único escolta del puntero Nacional en lo que hace al campeonato “Salteño” en categoría Mayores al cierre de la segunda rueda.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019 – 2020

Campeonato “Salteño”: “Ignacio “Nacho” Puigvert”

Categoría Mayores: Primera división

Copa: “60 años de Cosalco”

Quinta fecha: (Última de la 2ª rueda)

Escenario: Estadio “1ro. de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Público: 40 personas

Árbitros: José G. De los Santos – Eduardo Fernández (Bien).

FERRO CARRIL (65): Ángel Caballero 16, Agustín De los Santos 22, Gastón Ferreira 2, Ricardo Lorenzelli 8, Maximiliano Silvestri 8. (Inicial), Jesuá Medeiro 3, Máximo Cerpa, Luis Caballero 2, Luis Cuelho, Ramiro De los Santos 4, Agustín Piastri . D. T: Luis Cuelho.

UNIVERSITARIO (47): Mateo Bordagary 9, Eduardo Tauré 8, Santiago Real 9, Antonio Núñez 10, Natanael Rodríguez. (Inicail), Dante Magnone, Felipe Joffre, Santiago Peña, Enrique Posada 8, Tomás Silveira 3, Santiago Borges. D. T: Francisco Carballo.

POR CUARTOS.

1er. CTO: (FC 24 – U 8), 2do. CTO: (FC 33 – U 25), 3er. CTO: (FC 49 – U 35), FINAL: (FC 65 – U 47)

El mejor jugador de la cancha: Agustín de los Santos

El mejor de Universitario: Mateo Bordagaray

Hoy completan la 5ª fecha Salto Uruguay vs Círculo Sportivo.