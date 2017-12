Los goleadores. Una especie que no abunda tanto. Sobre todo, esos delanteros con «conciencia de área y eficaces a la hora de resolver». En el fútbol salteño, los hay. Aunque cada vez menos. De cara al 2018, algunas situaciones se van resolviendo desde ya. Por ejemplo.

JULIO MARTÍN BRUNO- Alistó en Ceibal en la primera parte del año, hasta que surgieron diferencias con el entrenador de turno (Gustavo Piegas) y se alejó. Fue en calidad de préstamo, por lo que retornará a Salto Uruguay. «Quiero volver a jugar», se lo confió a este medio.

MAICOL TRINDADE- Pudo ser uno más en el Libertad ascendido. Pero no se dio. En el barrio Cien Manzanas saben que Maicol está para sumarse a partir del año próximo. Un acople ideal para Jonatan Rosas y Fabián Ribero. En el 2016, solo jugó minutos en Salto Nuevo.

NICOLÁS FERREIRA- Cumplió una nueva temporada en Ceibal. Fue goleador del equipo. La interrogante sobrevuela. ¿Final de ciclo o continuidad? Tiene una ventaja: es dueño del pase y puede decidir.

MAURO RODRÍGUEZ- El domingo finaliza un torneo regional y defiende a la selección de Tomás Gomensoro. Fue goleador en Dublín Central años atrás y su hermano (Néstor Romario), el volante central. Maestro en la profesión, que Mauro retorne el año que viene al fútbol salteño no es de descartar.