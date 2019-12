Todos contentos, con sonrisas y con un trato descontracturado, así terminaron anoche en la sede departamental del Frente Amplio de Salto, luego de haber elegido por unanimidad al actual Intendente de Salto y a la edil del PDC, como candidatos a la Intendencia por esa colectividad de cara a las elecciones del mes de mayo. Lima renunciará en el mes de febrero y asumirá en su lugar Alejandro Noboa, con el que viajará a Montevideo en las próximas horas, para mantener reuniones con las autoridades que les permitan tener información de primera mano, del estado general de situación de la comuna salteña. Después de la tormenta del sábado, todos contentos.

Andrés Lima y Soledad Marazzano serán los dos candidatos a la Intendencia por el Frente Amplio

Andrés Lima y Soledad Marazzano serán los dos candidatos a la Intendencia de Salto por el Frente Amplio, así lo decidió un Plenario Departamental extraordinario de la coalición de izquierdas, que se celebró anoche con la finalidad de tomar esas posturas de cara al acto eleccionario del 10 de mayo próximo.

Luego de las diferencias que surgieron el pasado fin de semana, cuando fueron presentadas tres candidaturas entre las que estaban las dos mencionadas y la del emepepista Miajíl Pastorino, donde no solo no hubo acuerdos entre los sectores políticos del FA, sino que además hubo un importante pase de facturas entre los integrantes de esa colectividad, que determinó que no se alcanzaran las adhesiones necesarias para lograr consolidar ni siquiera una sola de las candidaturas.

Pero tras esto, Pastorino decidió retirar su postulación y algunos sectores se sentaron a analizar el impacto negativo que se estaba generando hacia la interna del Frente Amplio con la decisión de no acordar entre ellos.

Por lo tanto, en las últimas horas acordaron que el intendente de Salto, Andrés Lima y la contadora Soledad Marazzano, edil del Partido Demócrata Cristiano, sean los candidatos de esa fuerza política de cara a las elecciones departamentales del año que viene.

A MONTEVIDEO

Por otro lado, el Intendente de Salto, Andrés Lima viajará a Montevideo por estas horas junto a su primer suplente, Alejandro Noboa, quien asumirá la conducción de la comuna a partir del mes de febrero, cuando Lima deba renunciar para presentarse como candidato.

El viaje está motivado para mantener reuniones de primer nivel con autoridades nacionales del gobierno, de cara a los procesos que deberá enfrentar Noboa cuando asuma la jefatura comunal. En ese momento precisará conocer de primera mano los avances y desarrollos que se vienen llevando adelante en materia de obras, de situación financiera y de convenios en ejecución entre la Intendencia de Salto con los distintos ministerios y las diferentes empresas públicas.

El tema pasa, que tanto los ministerios y las empresas públicas, prooverán de información actualizada debido a que se encuentran atravesando el proceso de transición junto a quienes fueron designados por el gobierno electo para llevar adelante este tema.

Pero además la intención de Lima es poder comunicarle a Alejandro Noboa de primera mano, cuál es el estado de situación general en el que se encuentra la Intendencia de Salto, para que éste al momento de asumir sepa de qué estará hablando en los meses venideros, de cara a un tiempo electoral que estará en el medio de la gestión que abarcará el último tramo de la actual administración de gobierno.