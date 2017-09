“¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen.

Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen.

Mi amante besóme las manos, y en ellas,

¡Oh gracia! brotaron rosas como estrellas”

(Juana de Ibarbourou)

“Pinto desde siempre y agradezco haberme formado con grandes maestros”.

Karina Carrara es una de las exponentes del arte pictórico salteño que ha sabido marcar presencia por su talento y creatividad, tanto en su Salto natal como en varios países del mundo donde sus obras han tenido un importante impacto. “Pinto desde siempre y doy gracias de tener la posibilidad de haber conocido diferentes partes del mundo donde pude formarme en muchos talleres y con grandes maestros” – nos cuenta. Carrara es una artista plástica convencida de que el arte juega un rol fundamental en el ser humano…. el arte genera una fuerza que mueve al mundo y hace la vida mucho más bella y llevadera. Si nos introducimos a la historia, podemos saber que pintores y escultores de la escuela clásica se dedicaban a imprimir en sus obras la majestuosidad que las élites del país querían reflejar. Todos los artistas tenían que conocer las técnicas, y para estar a la vanguardia, apropiarlas a sus contextos culturales.

¿En cuál momento de su vida se percató de su vocación?

-”No tengo idea, es algo que nació conmigo, es mi forma de vivir, es mi pasión, es mi combustible, oxígeno… así que creo que es desde el comienzo y hasta el fin. Es como respirar.

La respiración es lo primero que hacemos y lo último… entre uno y otro transcurre la vida”.

¿Cuál fue su primera obra pictórica?

No podría definir.

Me recuerdo haciéndole cartitas a los Reyes Magos Melchor Gaspar y Baltasar… como no sabía escribir…les dibujaba para que me entendieran…. Siempre me entendieron!!!! El arte es universal !!!

¿Cuán necesario es para el ser humano que se exprese mediante el arte?

“Creo que sin arte la vida seria una gran tristeza, un desierto infinito monocromático, un lugar donde yo me escaparía, no podría respirar.

Sin música, sin colores… NO”.

Cuéntenos como fue su experiencia con las rosas…

Las Rosas nacieron desde mi admiración a Juana de Ibarbourou y su poema Dulce Milagro.

Fue mi inspiración pero, al exponerlas, la gente se hizo dueña de mis rosas y cada quien le dió la devolución que sentía.

Desde una versión mística relacionada a la fé, pasando por lo romántico, laberintos de pétalos sinuosos que sirven para meditar, hubo interpretaciones infinitas.. hasta eróticas, etcétera y me encanta.

¿Cómo se genera la conexión entre el público y la obra?

-”Un círculo energético se forma entre la obra y quien se para en frente… es una interrelación única, cada cual ve y siente lo que quiere.

El artista no hace concesiones… pinta… suelta.. crea… luego todo fluye”.

“Es mágico. Las obras eligen con quien irse. Quienes las merecen. Quien las necesita. Dónde y con quién amanecer y ser testigo de la vida familiar”.

Cuéntenos sobre sus exposiciones….

-”Hace mucho tiempo que empecé a exponer colectivamente y personal. Viviendo en la Turquía profunda y en plena guerra del Golfo, recuerdo una Navidad que pinté un mural de esperanza para celebrar la misa cristiana en un país musulmán, un invierno muy crudo, mucha nieve, con temor, lejísimo de mis padres, ese mural, esa exposicion me salvó, me dió esperanza, mientras pintaba recuerdo que sentí que era posible superar ese momento. Cada color que ponía pedía volver a abrazar a mis padres. Si podré creer que el arte salva vidas . Por eso cuando tengo la posibilidad de poner color en un muro gris… soy enormemente feliz”.

“APUESTO A PINTAR SOBRE EL AMOR, LAS FLORES Y LOS PÁJAROS”

Si tuviera que reflejar en una obra la realidad que estamos viviendo— ¿Cómo sería la misma?

-”Hay tanto conflicto. Un caos. Yo apostaría a pintar amor, flores que nacen, dan perfume en silencio, pájaros que a pesar de estar peligrando su vida por los químicos y la violencia humana… siguen cantando cada amanecer y saludan al sol cuando se quiere ir …”

¿Cómo define su personalidad?

-”Fui una niña muy mimada por mis padres, muy amada por compañeros de vida, adoro a mis hijos y mis nietas, mis amigas son las de siempre y siempre están…debo de haber recibido algún agravio, pero juro que no lo registré, sólo voy viajando en esta vida en la energía del amor. Creo en las leyes universales, causa y efecto… Doy y recibo, recibo y doy.

Pero también corre sangre tana por mis venas, soy pura pasión. La pasión por lo que amo y creo, me dura mucho… alguna rabieta… un ratito, suelto, no me hago cargo de problemas ajenos”.

ESCRIBAN POEMAS… VIVAN CON ARTE…..

Una reflexión para compartir desde su larga experiencia en el arte…

-”Yo creo que sin arte la vida es muy difícil y si tienen ganas de cantar… no lo hagan solo bajo la ducha, busquen un grupo de coros, no se priven de cantar.

Si les gusta dibujar, dibujen, si quieren pintar busquen un taller donde encontrarse con otras personas con las mismas ganas, si les gusta bailar, bailen, hay muchos profesores de danzas. Escriban poemas, lean libros, vivan con arte.

Cocinen con arte. Es más fácil y llevadero.

Darse la oportunidad de dar rienda suelta a la creatividad hace bien al alma”.

¿Qué características tiene el taller que dirige para niños?

-”A mi casa vienen niños de 10 y niños de más años vividos pero con alma de 10.

Cuando cruzan la puerta, la edad queda afuera. Los colores sanan, rejuvenecen, dan paz, armonía, alegría. Me entrego a cada uno y juntos disfrutamos de los logros”.