Estudio y Trabajo:

¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Estoy realizando un Curso de Peluquería en el Instituto Unisex de Adriana Machado y me encuentro en una fase importante del mencionado curso, ansiosa de poder culminarlo.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

En cuanto a mi actividad laboral, me desempeño en una Tintorería del medio desde hace algún tiempo.

¿Fué mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Sí, en realidad es muy difícil entregarme a las dos actividades, teniendo en cuenta que llevo adelante mi hogar, felizmente con dos hijos: Jazmín y Theo, de 2 y 4 años.

Y aunque con mi pareja Pablo, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder cuidarlos y brindarles lo mejor, siempre tenemos que pedir ayuda a nuestros familiares, que son los que nos apoyan, incentivándonos a seguir adelante.

A veces es un poco difícil, porque ellos también trabajan y no nos coinciden los horarios.

Terminamos siempre encontrandole la vuelta para ayudarnos y en lo que a mi concierne, lograr terminar el curso.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Soy una persona que suelo adaptarme rápido a las situaciones y eso me hace facilitar algunas cosas, tanto sea en mi trabajo, como en el estudio, aunque no siempre se logra. Más allá de que trabajamos con Pablo, también buscamos abrir nuestros caminos, estudiando, para así conseguir implementar nuevos ingresos, porque a veces éstos, no son suficientes. Pero vamos saliendo adelante.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Casi siempre tengo libre los fines de semana y con mi pareja tratamos de estar con los niños y hacer actividades.

Porque como pasan tanto tiempo al cuidado de otras personas para que nosotros trabajemos y estudiemos, le dedicamos todo el tiempo que podemos cuando estamos.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Sí, me siento muy afortunada, porque es una profesión que siempre me gustó.

La comencé en UTU pero no pude terminarla por diferentes motivos y ahora por suerte, estoy logrando lo que tanto me gusta. Es muy importante tener el apoyo de la familia y tanto en el caso de la de Pablo, como de la mía, están muy presentes.

Mi mamá Estela está siempre al pie del cañón y es lo que nos continúa dando para adelante, con motivos para avanzar y crecer.

¿Qué planes tienes en mente?

Me gustaría establecerme con una peluquería, para tener más ingresos y estar más tiempo con mis hijos, porque paso mucho tiempo fuera de casa.

Ojalá me vaya bien en el curso, ya que le pongo todo de mí.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Creo que la persona que lo quiere hacer, nunca debe bajar los brazos.

Siempre debe pensar en hacerlo y en progresar, creer en uno mismo.

Que a veces las cosas no pasan de un día para otro, cuesta, pero hay que perseverar y seguir y seguir…

Es la única manera de contar con algo en la vida, persiguiendo nuestros sueños.

Es importante tener el apoyo de la familia y gracias a Dios, nosotros lo tenemos.