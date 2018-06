Tomás Granzella fue segundo en la categoría Júnior en la cuarta fecha del Campeonato Regional de Karting en Buenos Aires que se corrió el pasado domingo 17 en el Kartódromo Ciudad de Zárate, Buenos Aires.

Una vez terminada la final, Granzella contó sus sensaciones sobre la carrera: “Un fin de semana que parecía complicado. El domingo llegamos con un par de mejoras en el auto. En el Warm Up vimos que funcionaban los cambios. En la manga nos pudimos colocar de quintos a primeros en la primera vuelta, el cambio fue notorio. Después me pasó Barrio, que venía más rápido. Terminé segundo la manga. Largué en esa posición la final. Me pude colocar primero en la largada. Barrio venía con más ritmo que yo y me pasó. Fuimos toda la carrera para adelante. Nos vamos conformes. Pudimos encontrar bien el auto. Tenemos una falta de motor un poco grande pero a pesar de eso pudimos plasmar un segundo lugar muy bueno”.

Finalmente, agregó: “Quiero agradecer a mi familia, que siempre están y eso lo aprecio mucho, al equipo DRK, a Flavio Di Stante, a Gianluca Pistore que se encargó todo el fin de semana de que el auto funcione en excelentes condiciones, a mis amigos, a Apart Hotel Géminis, a la Intendencia de Salto y al Diario El Pueblo”.

Podio Final.

Con todas las ubicaciones finales en Júnior:

1º Jorge Barrio

2º Tomás Granzella

3º Federico Hermida

4º Emiliano Stang

5º Ignacio Montenegro

Posiciones del Campeonato en Júnior:

1. Barrio, Jorge 81

2. Granzella, Tomás 47

3. Hermida, Federico 44,

4. Chorne, Ayrton 38

5. Montenegro, Ignacio 32

6. Alonso, Bautista 30

7. Stang, Emiliano 30

8. Chiapella, Bruno 20

9. Franciosa, Gianni 6

10. Gajate, Agustín 5

Julio a toda carrera para Granzella.

El 1º de julio es la próxima fecha de Prokart, será la cuarta, allí Tomás Granzella lidera la clasificación general.

El 16 de julio será la quinta del Regional y el 22 de julio correrá en San José por el campeonato UKS, buscando un cupo para representar a Uruguay en Brasil en Velopark en el torneo CODASUR. Hay solo 4 cupos para Uruguay y Granzella irá en busca de uno de ellos.