IDEÓLOGO DE NIRVANA

No le falta biografía a Kurt Cobain, aunque su vida fue incompleta. Para empezar fue el guitarrista, cantante, compositor, y creador junto a Krist Novoselic de la banda Nirvana. Una agrupación de éxito tras éxito en su estilo, llamada por los dj’s estadounidenses como pieza principal de una novel generación, titulada “X”, y a Cobain lo colocaron en el primer escalón de la nominación. Así que fue, “el portavoz de una generación”, sin más ni menos. Pero, a menudo Cobain se molestaba con estas cosas, sufría suponiendo que a su prédica la confundían, siendo sus enredos particulares requeridos atentamente por tv, revistas y periódicos. Desde que salió Nirvana con Kurt Cobain hasta el presente ha colocado más de treinta millones de discos en USA y más de noventa y cinco en todo el orbe, cifras que hablan a las claras de este producto meramente comercial, más allá de todo. Increíblemente, en la última etapa de su vida, Cobain se enfrentó muy bajoneado a su adicción a las drogas.

Luchaba para llevar adelante su brillo y color público y las continuas presiones de su familia y entorno. Su lamentable mala vida lo llevó a la muerte. Ocurrió el 8 de abril de 1994, cuando un electricista que llegó a la casa lo encontró sin vida. Eso había sido anunciado de antemano por su esposa la cantautora Courtney Love, que Cobain se autoeliminaría con una escopeta. El caso se afirmó como suicidio. Tenía tan solo 27 años y su deceso fue muy sentido por sus seguidores, que no creen hasta el día de hoy que Cobain se halla quitado la vida, argumentando que fue asesinado por su propia esposa. Todo un tema y debate.

HOY SERÍA SU CUMPLE NO. 50

Kurt Donald Cobain llegó a este mundo en Washington, un día como el de hoy, 20 de febrero pero de 1967.

Estaría cumpliendo sus 50 años. Al nacer y en los próximos meses vivió en Hoquiam, hasta que sus progenitores se radicaron en Aberdeen.

Sus padres Wendy Elizabeth Fradenburg y Donald Lenald Cobain, le dieron a Kurt una hermana menor, Kimberly, nacida el 24 de abril de 1970. Desde muy joven, Kurt manifestó su pasión por la música, escuchando exponentes de la talla de Ramones, The Beatles y The Monkees. Oyendo discos empezó a cantar temas del momento: “Motorcycle song” de Arlo

Guthrie, “Hey Jude” de The Beatles, “Estaciones en el sol” de Terry Jacks y la presentación de la serie de tv de The Monkees: “Hey hey it’s the Monkees!”. Según testimonio de los padres, la vida de Cobain cambió sustancialmente a los nueve años de edad debido a su separación. Tras un año viviendo con su madre después del divorcio Cobain se trasladó a Montesano para residir con su padre. El muchacho obtuvo su primera viola a los 14 años. Fue un obsequio de su tío, quien optó por el instrumento en vez de una gran bicicleta. A partir de entonces Cobain intentó armar grupos con algunos de sus amigos, tocando temas de Led Zeppelin y AC/DC. Luego de un tiempo, Nirvana estaba por llegar.

INFLUENCIA EN LA ERA MODERNA

En 1987 Cobain y el bajista Novoselic fundan Nirvana. Desde su formación, pasó a través de una serie de frecuentes cambios de baterista hasta que en 1990 se les unió definitivamente Dave Grohl.

La agrupación actualmente es considerada como una de las bandas más importantes e influyentes de la era moderna. Su álbum debut fue “Bleach”, editado por la etiqueta Sub Pop, en 1989. Un año después, Nirvana estampa contrato con la fonográfica DGC Récords, y en 1991 lanza su segundo disco, “Nevermind”.

Tras el suceso de la placa, aparece el álbum de estudio final, “In utero”, en 1993. El álbum no coincidió con las cifras de ventas de “Nevermind” pero aún así fue un hit comercial.

La carrera de Nirvana terminó con el fallecimiento de Cobain en 1994, pero su vigencia creció más en los años siguientes. Ocho años más tarde de la muerte de Cobain, “You know you’re right”, un demo jamás concluido que el conjunto había registrado dos meses antes de la ida de Cobain, trepaba por las listas en todo el mundo. En 2004 los colocaron en el lugar 27 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos en la publicación “Rolling Stone” y en el casillero 14 según el mensuario “Vh1″. En 2014 Nirvana entró en el The Rock and Roll Hall of Fame.

CASAMIENTO EN LA

PLAYA DE WAIKIKI

Durante una gira por el Pacífico de Nirvana, el lunes 24 de febrero de 1992, Kurt Cobain y Courtney Love unen su amor casándose en la playa de Waikiki, en Hawai. El 18 de agosto de ese año nace la primera y única hija de la pareja, Frances Bean Cobain. Cobain tuvo su primer contacto con las drogas a finales de 1980, iniciándose en el consumo de marihuana a los trece años. En el cuerpo sentía dolores intensos casi siempre, habiendo sido tratado con fuertes calmantes ya desde pequeño.

Su iniciación en el consumo de heroína tiene lugar en 1986. Debido a eso, consiguió quebrantos de salud por doquier, se caía desmayado en sesión de fotografías, en la calle, en un bar, y una vez al costado del escenario antes de un show. La vida privada de Kurt Cobain fue depresiva y enferma. Sufrida.

De dolor, sin ser consultado como debía ser por profesionales de la medicina. Como Cobain falleció a los 27 años, pasó a ser considerado “miembro” del Club 27 -grupo de músicos fallecidos a los 27 años de edad, como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Amy Winehouse- Más allá de la nostalgia.

