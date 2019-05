Por Nicolás Caiazzo

Ganar fue lo más importante para Uruguay XV en el debut en el Seis Naciones Sudamericano frente a Chile y en condición de visitante en Santiago.

Luego de un inicio arrollador de partido, con tries de Germán Kessler a los 2’ y Nicolás Freitas a los 6’, ambos convertidos por Federico Favaro, los celestes comenzaron pisando fuerte pero los trasandinos mejoraron y descontaron. Con el equipo dirigido por Esteban Meneses con ventaja de 17-7, Chile se quedó con 14 jugadores por la expulsión de José Ignacio Larenas luego de un encontronazo con Manuel Blengio y eso pasó a ser un factor casi que determinante para el encuentro. Es que Uruguay XV a pesar de tener complicaciones a la hora de jugar la pelota, puso controlar el trámite, pero no sin antes hacerse fuerte en la defensa, un aspecto clave.Los uruguayos se fueron al descanso 17-10 arriba ya que Favaro sumó tres puntos más con un penal y en el complemento terminaron de sellar la victoria para conseguir el primer triunfo en este torneo.

Con un 39 a 32, Uruguay XV logró el objetivo de quedarse con un partido muy duro y complicado ante un equipo que suele plantear duros enfrentamientos ya que tiene como entrenador al uruguayo Pablo Lemoine, hombre que conoce y mucho al todo el rugby uruguayo

Old Christians marcha invicto en el Apertura de rugby

Seis partidos jugados y seis ganados. Ese es el saldo de Old Christians, que luego de tener fecha libre en la primera jornada del Torneo Apertura, consiguió la victoria en todos los encuentros que lleva disputados para ser por ahora el único puntero de Campeonato Uruguayo de Rugby.

Los azules jugaron en el campo deportivo de San Patricio ante Lobos de Punta del Este y se quedaron con la victoria en cifras de 48 a 8 sumando el punto de bonificación ofensiva para llegar a 28 puntos en la tabla de posiciones del Apertura.

Por otra parte, el Montevideo Cricket club bajó a Old Boys de la segunda posición tras vencer al azulgrana por 28 a 14 jugando como local en su complejo deportivo. Y el que aprovechó la derrota de Old Boys fue Carrasco Polo, que en su visita a Champagnat se llevó la victoria en cifras de 31 a 3 para quedar en el segundo lugar de la tabla.

En uno de los partidos más atractivos de la etapa del sábado, PSG se llevó una importante victoria como visitante ante Ceibos, al que le ganó con un ajustado 32 a 29 sumando el punto de bonificación ofensiva, mientras que su rival de turno, a pesar de la derrota, consiguió dos unidades por anotar cuatro tries y por perder por menos de 7 puntos.

En el otro encuentro que se disputó en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura, Los Cuervos se recuperaron y luego de tres derrotas al hilo, consiguieron una nueva victoria jugando como locales en Camino Mendoza ante Seminario por 32 a 16.

La próxima fecha será la octava, se jugará el próximo fin de semana y tendrá los siguientes partidos: Trébol de Paysandú-Los Cuervos, Seminario-Old Boys, Carrasco Polo-Cricket, PSG-Champagnat y Ceibos ante el líder Old Christians, mientras que Lobos de Punta del Este tendrá descanso.

SALTO RUGBY DE VISITA EN TRINIDAD

Salto Rugby estará visitando Trinidad por el Campeonato Uruguayo de Segunda División a nivel de M18. Los dirigidos por Jean Paul Barreiro irán por una nueva fecha ante Los Robles en busca de una victoria que los tenga en la pelea por los primeros puestos. El encuentro se disputará a las 11.30 hs el domingo.

El plantel que estará viajando:

1. Matías Schuett

2. Bautista Laventure

3. Antônio Fasana

4. Camilo Gaite

5. Felipe O’Brien

6. Manu Martínez

7. Fran Gabrielli

8. Justino Leal

9. Felipe Bofill

10. Juan Musé

11. Sebastian Ponziolo

12. Felipe Minervine

13. Andrés Minervine

14. Ramiro Apatie

15. Martin viera

16. Fausto Silva

17. Juan Pablo Ibarra

18- Nacho Campos

19. Juan Pablo Burutarán

20. Nicolás Ugolino