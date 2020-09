Voleibol

La Liga Salteña de Voleibol definió que la 1ª fecha del Campeonato Salteño

se jugará en la cancha del Colegio y Liceo Crandon el próximo domingo 6 de setiembre. Ya se conocen los horarios en cada una de las ramas, masculina y femenina de cara a la fecha debut del vóley local.

Vale señalar que cada rama tendrá 8 equipos, a saber:

Masculina

AVS A

AVS B

AVS C

Quebracho A

Quebracho B

Constitución

Universitario

Vivero

Femenina

AVS A

AVS B

AVS C

Salto Uruguay

Ferro Carril A

Ferro Carril B

Crandon

Universitario.

TODA LA FECHA INAUGURAL

Repasemos los partidos fijados para el domingo 6 de setiembre:

Masculina

9:00 hs. AVS A vs Universitario. Árbitros: Irrazabal, Amber, Márquez

10:15 hs. AVS C vs AVS B. Árbitros: Irrazabal, Broli, Márquez

11:30 hs. Quebracho B vs Viveros. Árbitros: Gutiérrez, Amber, Canali

12:45 hs. Quebracho A vs Constitución. Árbitros: Suárez, Broli, Canali

Femenina

14:00 hs. AVS B vs Ferro Carril A Árbitros: Galli, Broli, Elias

15:15 hs. AVS A vs AVS C Árbitros: Suárez, Gutiérrez, Elias

16:30 hs. Ferro Carril B vs S. Uruguay

Árbitros: Suárez, Galli, Canali

17:45 hs. Universitario vs Crandon Árbitros: Gutiérrez, Amber, Márquez

FECHAS CADA 15 DÍAS

Se decidió que las fechas se realizarán cada 15 días, ello debido a que varios equipos no son de la ciudad de Salto, hay tres de Quebracho y uno de Villa Constitución.

La rama masculina jugará en primera instancia (a la mañana) y a posteriori la rama femenina (a la tarde). De todas maneras el orden de los horarios de las ramas se irá cruzando fecha a fecha.

PROTOCOLO: SIN PÚBLICO Y SIN VESTUARIOS

Frente al *protocolo de emergencia sanitaria* se comunica lo siguiente:

Los eventos que se realicen serán sin público, por lo que los equipos deberán presentarse 15 minutos antes de la hora citada, debiendo retirarse una vez hayan finalizado sus encuentros.

Toda persona que ingrese a practicar la actividad disciplinaria, deberá inscribirse con nombre y teléfono en la puerta antes de ingresar y permanecerá de tapaboca, hasta el momento del calentamiento y/o juego.

No estarán disponibles los vestuarios, por lo que los jugadores irán con la ropa deportiva para el juego, evitando la permanencia y aglomeración en los baños.

No se establecerán cantinas.