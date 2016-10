La Liga de las Colonias Agrarias no pudo jugar el pasado fin de semana por el mal tiempo reinante en nuestro departamento, actividad que quedó para el domingo 23 de octubre. Será la 5ª fecha de la Segunda Rueda en la “A” y en la “B” jugarán solamente Saucedo ante Estrella su partido pendiente. El partido entre Independiente y San Lorenzo es lo mejor de la fecha, ambos lideran con 30 unidades.

TODOS LOS PARTIDOS

Estadio Vispo Mari:

12:00 hs. Sub 16 / 13:20 hs. Sub 20 Tropezón – Cadys

Árbitros: Jonathan Guglielmone, F. Barcos, Pablo Ferreira. 15:00 hs. Primera. Tropezón – Cadys. Árbitros: Artegoitia, Jonathan guglielmone, F. Barcos. 17:00 hs. Independiente – San Lorenzo. Árbitros: Barcos, Andrés Piriz, Miguel Biassini. 19:00 hs. Universal – 18 de Julio. Árbitros: Sánchez, M. Biassini, A. Píriz.

Canchas abiertas desde las 13:30 horas.

Cancha de Saucedo

Saucedo – Estrella. Árbitros: Andrés Caballero, Urruzola, Porto.

Cancha de Corralito

Corralito – Chapicuy. Árbitros: M. Caballero, Oses, Cáceres.

Inferiores.

Cancha de Universal

09:00 con 15 Sub 16 / 10:20 sub 20. Universal – 18 de Julio. Árbitros: Bueno, Revuelta.

Cancha de Independiente

09:00 con 15 Sub 16 / 10:20 sub 20 Independiente – San Lorenzo. Árbitros: Cardozo, Andrade.

LAS POSICIONES

Los números del Campeonato Agrario de Primera en sus dos divisionales: Divisional A: Independiente 30, San Lorenzo 30, Tropezón 29, Corralito 26, Chapicuy 23, Universal 20, Cadys 17, 18 de Julio 13. Divisional B: El Tanque 34, Defensor 32, Saucedo 23, Daymán 23, Barrio Albisu 13, Estrella 10.