Sin margen para jugar entre semana

A las 20 horas de la víspera, el inicio de la sesión a nivel del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol.

En paralelo la Divisional “B”, desde el momento que cabía la posibilidad de jugar entre semana la fecha número 11 de la segunda rueda suspendida el pasado domingo.

Pero al inicio mismo en el caso de la “A” se admitió la complejidad de jugar partidos miércoles y jueves, por lo que se descartó esa alternativa. Por lo tanto mañana miércoles en el Parque Dickinson, ratificación de hecho para los partidos que en su oportunidad no pudieron disputarse por la 7ª fecha del Campeonato Clausura en la “A”. Para saberlo.

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE

Campo de juego: Parque Dickinson.

Hora 19.30′- Universitario vs River Plate.

Hora 21.30′- Ceibal vs Ferro Carril.

TERCER PARTIDO PENDIENTE

En un principio el partido entre Ferro Carril y Universitario, en el marco de la 9ª fecha, iría a disputarse el próximo sábado 26 de octubre.

El Ministerio del Interior le bajó el pulgar a esa chance, en función de la veda que determina el no desarrollo de espectáculos 24 horas antes del acto eleccionario.

Por lo tanto, albinegros y rojos con destino al miércoles 30 de octubre a la hora 20 en el Parque Dickinson.

JUGANDO EL 3 DE NOVIEMBRE

En la Divisional “B” asimismo, se descartó de plano jugar entre semana. Se contemplará el fin: afrontar los seis partidos en paralelo, sin ventajas para nadie. Todos a la misma hora, siendo preliminaristas de la “A”.

El domingo 3 de noviembre, ambas divisionales saldrán a escena tal como estaba resuelto. Con los mismos detalles pactados para el domingo que pasó.

A LA CANCHA

En la “A” y en la “B” a agenda completa. De partido en partido.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 14- Arsenal vs Hindú.

Hora 16- Deportivo Artigas vs River Plate.

CANCHA DE SALADERO

Hora 14- Chaná vs Albion.

Hora 16- Saladero vs Salto Uruguay.

PARQUE DICKINSON

Hora 14- Tigre vs El Tanque.

Hora 16- Universitario vs Ceibal.

CANCHA DE D. ARTIGAS

Hora 14- Sud América vs Almagro.

Hora 16- Ferro Carril vs Salto Nurevo.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14- Fénix vs Santa Rosa.

Hora 16- Nacional vs Gladiador.

PARQUE TOMÁS GREEN

Hora 14- San Eugenio vs Dublin Central.

Hora 16- Libertad vs Progreso