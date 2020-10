Fútbol Comercial: 277 goles en diez fechas

Mañana miércoles en la sesión ordinaria de la Liga de Fútbol Comercial, para pactarse la décima primera fecha del tramo inicial. Siete partidos en la cartelera y con La Academia, para convertirse en el rival del puntero Vértigo, mientras el escolta Dale Verde frente a La Mecánica. El repaso de la etapa, pauta la trascendencia que encierra.

La Mecánica vs Dale Verde.

La Nueva Reco vs Minervine.

Minimercado Apolo vs Deportivo VJ.

La República vs La Cafetera.

San Miguel vs García Triaca Fútbol Club.

La Academia vs Vértigo.

Villa España vs Casa Jaco.

LA QUE PASÓ

La Academia 2 La Nueva Reco 2

La Cafetera 1 García Triaca Fútbol Club 3

La República 4 Villa España 2

Dale Verde 4 San Miguel 0

Vertigo 2 Casa Jaco 2

Deportivo VJ 0 Minervine 0

La Mecánica 2 Minimercado Apolo 2