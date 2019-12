Domingo 15 de diciembre

DIVISIONAL PRIMERA «A» – PRIMERA DIVISIÓN.

Campeonato Salteño. «Sr. José «Pepe» Piatti».

FINAL. Torneo LIGUILLA.

Campo de juego: PARQUER DICKINSON

20y30 hrs. Ceibal – Universitario. Árbitros: previo al inicio del partido se harán la designaciones en el estadio.

Cuarto árbitro a designar.

En caso de lesión del árbitro central lo sustituye el cuarto árbitro. Parciales de Ceibal ingresa al sector oeste (Tribuna España) Parciales de Universitario ingresa al sector éste (Tribuna Esc. Irazoqui). Si al finalizar el partido el marcador estuviere igualado, se jugarán 30 minutos en dos tiempos de 15 minutos c/u. De mantenerse la igualdad se deberá definir con tiros libres desde el punto penal, (sistema FIFA). Precios de entradas: Entrada única: $ 200.ºº ( a partir de 12 años pagan todos). Menores de hasta 11 años presentando cédula de identidad ingresan gratis. Las boleterías se habilitarán al público 1 hora antes del primer partido. Se comunica a los espectadores, que previamente a su ingreso deberán confirmar que sector le fue asignado a los parciales de su Club, una vez dentro del estadio no se autorizará salir afuera del mismo, de hacerlo deberá abonar nuevamente la entrada si desea volver a ingresar.

*********

PROGRAMA DE PARTIDOS – Sábado 14/12/19

DIVISIONAL PRIMERA «B» – PRIMERA DIVISION

FINAL. Por segundo ascenso a la «A». «Sra. Herlinda de Castellanos»

Campo de juego: DICKINSON

20 hrs. Sud América vs San Eugenio. Árbitros: previo al inicio del partido se harán las designaciones en el estadio.

Si al finalizar el partido el marcador estuviere igualado, se jugarán 30 minutos en dos tiempos de 15 minutos c/u. De mantenerse la igualdad se deberá definir con tiros libres desde el punto penal, (sistema FIFA).

Parciales de S. Eugenio ingresa al sector oeste (Tribuna España). Parciales de S. América ingresa al sector éste (Tribuna Esc. Irazoqui). Precios de entradas: Entrada única: $ 150.ºº (a partir de 12 años pagan todos). Menores hasta 11 años presentando cédula de identidad ingresan gratis. Las boleterías se habilitarán al público 1 hora antes del primer partido.Se comunica a los espectadores, que previamente a su ingreso deberán confirmar que sector le fue asignado a los parciales de su Club, una vez dentro del estadio no se autorizará salir afuera del mismo, de hacerlo deberá abonar nuevamente la entrada si desea volver a ingresar.