Las exportaciones de maíz crecieron, solo en marzo, de 106.000 dólares en 2018 a cinco millones este año, según un informe oficial. “Si bien no terminó la zafra de este grano, estoy seguro de que los resultados serán muy buenos, como también lo serán los de soja, porque el clima benefició a la producción, los productores apostaron a una mayor siembra” y las medidas del Gobierno ayudaron, dijo el ministro Enzo Benech.

Las exportaciones de celulosa, carne bovina, concentrado de bebida, maíz y cebada fueron las que tuvieron mayor incidencia positiva este marzo, según datos aportados por el instituto Uruguay XXI. El maíz, producto que no tiene un flujo constante de exportación, fue el que experimentó en marzo uno de los mayores aumentos en términos interanuales, al pasar de 106.000 dólares a cinco millones, acota el informe.

“Yo no sé si esta cosecha será récord, sí sé que es muy buena”, enfatizó Benech en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional. Este año, en comparación con 2018, es muy bueno desde el punto de vista climático porque llovió muy bien y el maíz es un cultivo que responde al agua”, expresó.

“Estoy seguro de que los resultados son muy buenos para el país, como también lo serán los de la cosecha de soja”, añadió el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, tras indicar que la producción agropecuaria es a cielo abierto y se está recomponiendo tras haber pasado situaciones totalmente contrastantes.

Detalló que la agricultura viene de una situación muy especial, con una zafra agrícola complicada, con déficit importante de agua que derivó en que prácticamente no se cosecharan cultivos de verano, lo cual, a su vez, generó que el Gobierno tomara medidas de apoyo.

“Los productores leyeron y leyeron muy bien y apostaron a una siembra importante y, por suerte, el clima los acompañó”, abundó. Para la zafra 2018-2019 de los cultivos de invierno se había sembrado bastante más que en la del año anterior y los rendimientos y la calidad fueron muy buenos”, sostuvo el jerarca.

“Eso es mérito de todos, del sistema financiero, de los productores que apostaron y sembraron un volumen importante de maíz y de soja, además de que el verano pasado fue muy bueno y la cosecha del primer grano tiene rendimientos excelentes”, insistió Benech.

“Eso impactará positivamente en los productores, también en la elaboración de los concentrados y en la gente que alimenta su ganado u otros animales con maíz”, remarcó. A ello se agrega que en diciembre se logró la apertura del mercado chino para el maíz uruguayo, a la vez de que Francia aumentó sus compras.

Asimismo es importante resaltar que, de acuerdo con las cifras aportadas por Uruguay XXI, las exportaciones de cebada sin procesar totalizaron 4,5 millones de dólares en marzo, frente a solo 3.000 en el mismo mes de 2018. El aumento se relaciona con lo vendido a Brasil. En términos acumulados, cabe destacar la aparición de Túnez como destino de exportación, con dos millones de dólares.

La carne bovina fue el principal producto de exportación en marzo, con 164 millones de dólares, un 3 % más que en igual mes de 2018. Las ventas de celulosa, en tanto, totalizaron 137 millones de dólares, un 10 % superior a 2018.