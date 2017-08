Torneo del Interior de Selecciones. Salto 0 Paysandú 0

¿No fue acaso, otro tipo de ambición en la mente y en el espíritu de cada uno de los que jugaron? ¿No fue acaso, otra tentativa para construir y llegar?

Pero el hecho es que frente a una cancha barrosa y con agua acumulada también, no fue menos que la expresión de un fútbol a los tirones, alimentado desde el forcejeo y nunca desde cuestiones estéticas, más o menos enhebradas.

La ambición, por eso terminó hecha flecos, en la tarde en que el gol se pegó flor de siesta, porque después de todo, ¿cuántas chances frente a los palos? Dos remates a la cuenta de Salto en el primer tiempo, que dejaron temblando los palos. En los 10′ del segundo, una posibilidad por Errandonea que fue la tercera y recién en los 24′, Paysandú pudo alcanzar el desnivel a través de Aarón Pérez, llegando sobre zona central del área sin resolver frente a Lukas González.

La inalterable proyección del 0 a 0 en el tiempo, después de un arranque bien diablo de Salto, más a la medida de su condición de local y esa demanda ofensiva que no le faltó. Fue tenaz para recuperar la pelota, más el vuelo de Colobrado y Legnazzi (el doble «cinco»), y el acople de los volantes externos (De Mora-Martínez).

Errandonea dibujó un par de gambetas, aunque le faltaron socios. Paysandú se escudó en bloque defensivo, tentó la réplica por el chiquito Pablo Fernández, aunque terminó sin pesar en los metros finales, donde su impotencia se fue proclamando a los cuatro vientos.

EL SEGUNDO TIEMPO

DE LA INEXISTENCIA

Sucedió en el segundo tiempo, lo que suele plantearse a nivel del fútbol doméstico. El fútbol lento, todo a contramano, la ausencia de dinámica. Las pretensiones ofensivas que divagan. Todo en cuenta gota. Tantas variantes en los dos que limitaron volumen y espacio de generación. El clásico terminó lejos, distante de lo soñado. Los enredos en el medio y las imperfecciones arriba, con la apacible tarde de los arqueros al margen de la exigencia.

Por momentos Salto se alineó más al asalto ofensivo, pero igualmente desflecado en la sintonía. Lo mismo o más agravado en el caso de Paysandú, sin remedios para el mejoramiento de control de pelota, transformando en negocio final, ese fútbol de pelotas divididas.

No se podrá discutir que el 0 a 0 guarda relación con el trámite de las desventuras.

Salto está obligado a una evolución. El arranque a favor de las dudas. Ojalá que el tiempo inmediato las espante. Una manera de que el horizonte, vaya definitivamente clareando.

Después de todo, no hay otro fin que ese fin.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido correspondiente a la serie «A» del Campeonato del Interior de selecciones Sub 15.

Asistencia: 300 aficionados.

Árbitro Central: Juan Desiderio

Asistentes: Darwin Martínez y Carlos Salvador (Terna de Artigas).

SALTO (0)- Lukas González, Francisco Villar (Facundo Correa), Alexis Piegas, Miguel Ruiz, Facundo Rodríguez; Leandro De Mora, Kevin Colobrado, Renzo Legnazzi (Jorge Vigil), Rodrigo Martínez; (César Gómez); Santiago López (Pablo Echagüe), Juan Errandonea.

Director Técnico: Sergio Ramos.

PAYSANDÚ (0)- Guillermo Rameu, Enzo Aldao, César Romero, Zelmar Moriondo, Christofer Mendietta (Bruno Díaz), Aáaron Pérez, Fernando Jaen (642 Federico Fernández), Pablo Fernández (Héber Merello), Lucas Castillo, Facundo Pereira (Matías Agüero), Kevin Janchuk (Sebastián Firpo).

Director Técnico: Guillermo Arias. Goles: no hubo.

Expulsados: no hubo.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Kevin Colobrado-Juan Errandonea.

EL MEJOR DE PAYSANDÚ: Pablo Fernández.