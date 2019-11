17.30′- Salto Uruguay-Gladiador

Si Gladiador hubiese perdido….lo perdía todo. Pero el empate 2 a 2 le devolvió la fe. Siente que está vivo y que hoy es el día señalado para jugarse a cara o cruz.

Es verdad que el tiempo se agota, sobre todo para los equipos que se situaron en la quinta y sexta posición, desde el momento que ya Salto Nuevo (séptimo) fue eliminado a manos de Ferro Carril.

Con un empate, Salto Uruguay se filtra y avanza a la liguiilla. La ventaja deportiva de su ubicación en el Acumulado. Gladiador debe sumar 4 o 6 puntos. No habrá otra realidad en el horizonte inmediato. El hecho es que la amenaza de Gladiador anda en la vuelta. Salto Uruguay se lo empató ya en los minutos adicionados. Quien pierda, no tendrá mañana.

No la habrá.

AQUELLA RECETA SUPERIOR

Los dos tendrán que superar los desniveles del primer partido y manejarse sobre la base de una eficacia superior. Incluso defendiendo, porque cerrar un trámite, evitar que el rival golpee y prevalezca, una manera de sustentar el fin. Carlos da Silva reavivó el fuego ofensivo de Gladiador cuando Rony Costa determinó su ingreso. Mauricio Trinidad acumuló minutos. Gladiador fue descubriendo una receta a veces superior y hasta pudo vencer.

Salto Uruguay sabe que un punto le es suficiente. Hasta incluso, capitalizar eventuales controles de Gladiador, frente a la necesidad del rival. Al fin de cuentas en secuencias como estas, no solo sentirse experto para alcanzar el fin. También demostrarlo. Exponerlo.

Sin margen para la vacilación.