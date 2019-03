Amparo de 28 de los 33 clubes que votaron

Sumando los clubes de la “A”, “B” y “C”, un total de 28 se pronunciaron a favor de la fórmula JUAN RAMÓN GUARINO-MARCELO BELTRAMELLI, mientras que 5 lo hicieron por BERTA BETARIZ GÓMEZ-ABEL RUMI. Las dos fórmulas propuestas ayer a la noche en la Asamblea Anual Ordinaria de la Liga Salteña de Fútbol, siendo el punto que había generado mayor expectativa. Luego del tratamiento de los primeros puntos, llegó el tercero en el calendario, que subrayaba la elección de presidente y vice para el ejercicio 2019-2020.

La votación nominal (delegado por delegado para fijar la posición) y bien que podría establecerse que la balanza inclinada para Guarino-Beltramelli ya a nivel de la “A” (8 a 4), iría a ser algo más que una señal. Y así fue, desde el momento que la “B” y la “C” prolongaron el dominio para el binomio finalmente ganador, en tanto solo Atlético Arsenal sostuvo el aval para Berta-Rumi.

EL MAPA DE LO QUE PASÓ

Nada más atendible que pasar revista a los sucedido en materia de pronunciamientoS.

A Juan Ramón Guarino-Marcelo Beltramelli, fórmula presentada por Sportivo Cerro, la votaron.

En la “A”: Ceibal, Ferro Carril, Gladiador, Libertad, Progreso, Saladero, Salto Nuevo y Universitario (8).

En la “B”: Albion, Chaná, Dublin Central, El Tanque, Fénix, Hindú, Sud América, San Eugenio, Santa Rosa y Tigre. (10).

En la “C”: Cerro, Florida, Huracán, Lazareto, Palomar, Paso del Bote, Peñarol, Quinta Avenida-Treinta y Tres, Barcelona y Rodó (10).

**********

A Berta Gómez-Abel Rumi, fórmula presentada por River Plate, la votaron.

En la “A”: Deportivo Artigas, Nacional, River Plate y Salto Uruguay.

En la “B”: Atlético Arsenal.

En la “C”: sin registro de votos.

PARA TENER EN CUENTA

En el caso de la “B”, la delegación de Almagro llegó tardíamente a la asamblea, por lo que no votó. Dos clubes ausentes en el caso de la “C”: Parque Solari y Defensor.

En función de los clubes en sala, un total de 384 votos. Para la elección de presidente y vice, necesaria una mayoría simple, en este caso 192. La fórmula de Juan Ramón Guarino-Marcelo Beltramelli, obtuvo 308 votos contra 76. Por eso hay que hablar de una imposición sin apelaciones.

LAS APROBACIONES AL CANTO

Por unanimidad en el inicio de la asamblea ordinaria, se aprobaron las actas anteriores. A renglón seguido el aval para la Memoria y el Balance. En ambos casos, no se planteó ninguna objeción. La presidencia de la asamblea por José Luis Pertusatti (Nacional) y desde la secretaría, Héctor Carballo (Deportivo Artigas).

Al tiempo de variantes en disposiciones reglamentarias, se votó por mayoría el mantenimiento de la categoría Sub 18, postergándose la opción de instaurar la Sub 17. A su vez el aval surgió para el llamado a la participación de un Campeonato en categoría Sub 14, sin que el mismo tenga carácter obligatorio. Desde el Consejo Único Juvenil, se abre la ventana para una categoría más, siendo uno de los fines claves propuestos por los neutrales.