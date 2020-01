Río de Janeiro, enero (EFE).- La Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués) calificó este lunes como «disparatadas» las declaraciones en las que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en un nuevo ataque a la prensa, aseguró que los periodistas son una «raza» en vía de «extinción».

«El país y el mundo han sido sorprendidos, a cada momento, por declaraciones disparatadas del presidente de la República y sus auxiliares más próximos», afirmó la principal asociación de periodistas de Brasil en un comunicado.

La ABI recordó que en sus declaraciones de este lunes el líder ultraderechista afirmó que los periodistas conforman una «especie en vía de extinción» y que, como tal, deberían quedar a los cuidados del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), que entre sus responsabilidades figura el cuidado de la fauna amenazada.

«El presidente no puede confundir lo que tal vez sea un deseo oculto con la realidad. Mientras que la información sea una necesidad vital de las sociedades modernas, y ella lo será siempre, el periodismo seguirá existiendo», afirmó la ABI.

La asociación se dijo segura de que el periodismo, «con seguridad, sobrevivirá más tiempo que los políticos enemigos de la democracia, que, ellos sí, tienden a ser engullidos por la historia».

NUEVO ATAQUE A LA PRENSA

Bolsonaro hizo su nuevo ataque contra la prensa en declaraciones que concedió a los periodistas frente a la portería del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia brasileña.

El líder ultraderechista, molesto por preguntas sobre supuestas contradicciones entre las prioridades del Gobierno y del Congreso, manifestó su deseo de que se produzcan modificaciones en el comportamiento de la prensa.

«Quiero que ustedes cambien. Quien lee periódicos no está informado, pero quien los lee está desinformado. Tienen que cambiar eso. Ustedes son una especie en extinción. Creo que voy a colocar los periodistas a los cuidados del Ibama», dijo.

«Ustedes son una raza en extinción», agregó.

De acuerdo con el mandatario, cada vez menos los brasileños confían en la prensa.

«Yo, por ejemplo, cancelé la suscripción de todos los periódicos que llegaban a la Presidencia. Absolutamente todos. No recibo ningún periódico, ni revista. Quien la quiera, que vaya a comprarla… Porque leer periódico envenena a las personas», afirmó el mandatario, que el pasado 1 de enero completó el primero de sus cuatro años de mandato.

ATAQUES RECURRENTES A LA PRENSA

Los ataques de Bolsonaro a la prensa y a periodistas fueron recurrentes en su primer año de Gobierno.

En diciembre pasado llegó a decirle a un periodista que lo interrogó sobre una acusación de corrupción contra uno de sus hijos: «Tienes una cara de homosexual terrible, y no te acuso de serlo por ello, aunque no es un crimen ser homosexual».

En otras oportunidades ha calificado a la prensa como «sucia», «asquerosa», «canalla» e «inmoral», y amenazado incluso con asfixiarla económicamente, mediante decretos para retirarles publicidad, campañas para espantar anunciantes o amenazas de no renovar concesiones de redes de televisión.

El gobernante nunca se ha sentido cómodo ante los medios de comunicación tradicionales por lo que, cuando aún era candidato presidencial, prefirió comunicarse directamente con sus electores por la redes sociales.

Desde un primer momento se inspiró en su admirado presidente estadounidense, Donald Trump, a la hora de lidiar con la prensa y, al igual que su homólogo, no ha titubeado a la hora de tildar de «fake news» (noticias falsas) las informaciones críticas a su Gobierno.

Pie de foto En la imagen un registro del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aseguró que los periodistas son una «raza» en vía de «extinción».

EFE/Archivo