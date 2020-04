Los cambios sociales que ha provocado el Covid-19, hicieron que la Asociación Rural del Uruguay (ARU), volviera a postergar la Expo Melilla, fijada en principio para abril y luego para mayo.

“La corrimos para darnos tiempo, esperando que las autoridades nos habiliten a poder realizarla”, afirmó a El País Rafael Ferber Artagaveytia. El director de Exposiciones de ARU dijo que “vemos como última fecha el mes de junio por una cuestión del ciclo de pasturas, que estamos dentro del invierno, etc., y si no se puede hacer tendremos que tomar medidas más drásticas”.

Las condiciones serían las mismas que en abril, cuando se corrió para el 14 de mayo, si bien se perdió algún programa ganadero, como por ejemplo el remate Holando de San Alberto, “pero la base de la Expo en junio se podría hacer”, estimó Ferber.

En ARU, la parte gremial sigue muy activa. “La parte de inscripciones, de registros genealógicos funciona normalmente y todo lo que es el equipo de Exposiciones también”, dijo su Director. “Adaptándonos a esta realidad y confiando en que el 9 de septiembre se abra la Expo Prado.

Ferber imagina un Prado de trabajo fuerte, el Prado más agropecuario de los últimos 30 años por lo menos”. Va a ser una Expo diferente. “Este año se suspendió la Expo Activa, veremos qué pasa con Expo Melilla y será en el Prado donde nos vamos a reencontrar, poniendo mucho foco en el trabajo de un sector que, por lo menos hasta ahora, ha podido mantener los motores prendidos y seguirá siendo así”.

En ese sentido Ferber dijo que “estamos trabajando muy bien con la Intendencia, que iba a realizar unos trabajos en el Galpón 3 para poder habilitarlos para la Criolla suspendida”. Dijo que “tenemos el compromiso que lo van a realizar sobre el mismo presupuesto definido, por lo cual en el Prado vamos a contar con ellos”.

Respecto al programa, hoy lunes habrá una reunión, vía zoom, con todas las gremiales de criadores. “Precisamos el apoyo y el empuje de todas ellas para tener una muestra ganadera completa”. El director de Exposiciones dijo que “no se puede dejar de hacer, es el rumbo genético, hay un trabajo enorme atrás y no se puede cortar eso”.

La fecha del 9 al 20 se ratifica, porque el 27 se realizarán en el país las elecciones municipales. “Si la propia Corte lo ve así, si el 27 de septiembre tendremos elecciones, suponemos que también podremos realizar la Expo”, dijo Ferber.

En el aspecto solidario, ARU continúa alojando personas en situación de calle en la Rural. “Cuando explotó esta pandemia, recibimos un llamado del Mides para pedirnos el predio para armar una cuarentena, con una logística para recibir a indigentes, gente de la calle. Se armó todo con la idea que se instalen 100 personas fijas en el Prado mientras dure este aislamiento social. Después el Mides cambió la estrategia y ahora entra y sale gente según tengan casos positivos, la gente que tuvo un contacto va al Prado. Estamos disponibles para las necesidades. Para ello, la Asociación Rural tomó la posta de la seguridad, limpieza y alimentación, recaudamos entre los socios para hacernos cargo de esos costos. Tuvimos un apoyo que era lo que esperábamos, pero reconforta, de US$ 200 mil para esa logística”, aseguró Rafael Ferber.

Fuente. Rurales El País