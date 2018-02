Las razones pueden ser múltiples: desde que los costos económicos se han elevado hasta que ahora hay otras distracciones y entretenimientos. Lo cierto es que los riesgos de “perder plata” han estado, están y seguirán estando si hablamos de traer espectáculos artísticos a escenarios de Salto. La semana pasada compartíamos fragmentos de una entrevista que EL PUEBLO realizara a Demócrito “Peluco” Silva, un murguero de vasta trayectoria, integrante y director de agrupaciones carnavaleras, además de comentarista de espectáculos de Carnaval en radios.

Hoy entregamos unas líneas más, en las que el entrevistado reflexiona sobre esos riesgos de los que hablamos. Se refiere específicamente a espectáculos de Carnaval, pero sus conceptos bien pueden aplicarse a otros rubros artísticos. En definitiva, la cuestión parece ser que “siempre es bravo y difícil” pero que igualmente “hay que arriesgarse”, aunque también podría pensarse a la inversa: ““hay que arriesgarse” aunque igualmente “siempre es bravo y difícil”.

A propósito decía el popular “Peluco” Silva: “Nosotros (murga Diabla Compañera) fuimos los pioneros en traer murgas de Montevideo, porque antes no venían las murgas de Montevideo y además no tenías el canal de televisión para ver cómo eran. Ahora podés traer a Sociedad Anónima o a cualquier conjunto de humorismo o parodistas porque ya los viste en la tele. Hoy yo te digo por ejemplo: vamos a traer a Los Zíngaros, con Pinocho Sosa, y todo el mundo sabe lo que es, ¿y adónde vamos?, y vamos al teatro; yo te los traigo al teatro y estoy seguro que no perdés. Pero antes era distinto. Una vez nos asociamos con Punto y Coma y trajimos La Reina de la Teja y llenamos el Parque Hariague; ¡es decir que nosotros de cero pasamos a tener doscientos o trescientos mil pesos! O sea, Diabla Compañera recién fundada se dio el lujo de decir: podemos comprar cualquier cosa, ropa o lo que fuera. Pero lo que pasó fue que nos arriesgamos, nos arriesgamos e hicimos el espectáculo. También nosotros solos trajimos a Diablos Verdes. Pero era bravo traer, era un costo grande. Y por eso hoy casi que no vienen. Ha venido sí Agarrate Catalina, que fue otro boom… ¡y pará de contar! La murga que gana en Montevideo puede ser que venga, puede ser…Puede ser hoy en día que venga Saltimbanquis, pero es bravo. River Plate por ejemplo se ha jugado patriadas lindas y le ha ido bastante bien, pero es difícil, es difícil porque hay que arriesgarse y podés perder”.