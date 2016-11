Punto final al 2016

Fue el pasado martes a la noche cuando la gente de la “B” se reunió por última vez en el año para clausurar actividades.

La reunión fue en el amplio patio y parrillero del local de la Liga donde una veintena de allegados a la divisional, degustaron una cena de camaradería donde en la parrilla se destacó Colinet el activo delegado de Fénix en lo que hace a las categorías menores de la institución “albivioleta”

BUENA TEMPORADA

Hablamos con algunos delegados y todos coincidieron en que este año se hizo una buena temporada, tanto en lo

deportivo como en lo que hace a comportamiento del público y jugadores dentro y fuera de los escenarios.

CAMBIOS

Por su parte los Neutrales también se mostraron conformes, el Dr. Guerra presidente de la divisional ya lo había expresado en reuniones anteriores, ahora fue el vice, Fernando Bueno quien habló con EL PUEBLO y sus palabras se publícan aparte.

RECUERDOS

También hubo palabras para la gente de Hindú y de Pueblo Nuevo que se van a la “A”, como el aliento para Palomar y Parque Solari que deben jugar en la “C” en la temporada siguiente y a los que se le auguró un pronto retorno a la “B”.

Y como punto final no faltó alguna referencia sobre las varias protestas que se presentaron este año lo que motivó que alguien expresara sobre la necesidad de contar con buenos delegados para la temporada venidera.

“Van a venir cambios”

Fernando Bueno

¿Se termina la temporada?

“Yo diría que se terminó la temporada 2016, lo de esta noche es más que una cena de camaradería para festejar un buen año en lo deportivo y en lo económico”

¿Un año con algunas denuncias o protestas que en parte cambiaron la historia?

“Aquí quiero insistir sobre la necesidad de contar con un buen delegado en cada club. Creo que el delegado es la persona más importante del club, es el jugador número 12, pero es el que no puede fallar, siempre tiene que estar. No me gusta dar nombres, pero lo que le pasó a Almagro este año es fiel reflejo de lo que quiero decir”.

¿Conforme con lo realizado durante la temporada?

“Si, ustedes que nos acompañaron durante todo el año vieron que esto marchó siempre bien y en orden. Aquí quiero destacar la labor de mis compañeros Neutrales y el trabajo de los delegados apoyando lo nuestro”

¿En la parte económica?.

“No tengo aquí los números del balance, pero se que los 4 participantes de la liguilla van a tener un buen saldo a su favor. No van a salvar el año, pero esos pesos siempre ayudan”

¿Reiterarías la forma de disputa del salteño para el año que viene?

“Primero, vamos a ver si los clubes quieren que nosotros sigamos al frente de la divisional. En cuanto a la forma de disputa algo hemos hablado con los compañeros y podría haber algún cambio en la liguilla”

¿Por ejemplo?.

“En cuanto a las dos ruedas del campeonato, yo mantendría la rueda y media para evitar llegar al verano y apretado por las fechas. No me olvido que en el mes de Abril no pudimos jugar 5 fechas consecutivas por lluvia u otras razones. Creo que los cambios podrían venir por el lado de la Liguilla que podría pasar a jugarse sistema Play Off. De ahí saldrían los tres clasificados más el ganador del Acumulado para jugar, ahora si una liguilla. Hoy es solo una posibilidad de jugar así, más adelante veremos”

>>FERNANDO BUENO el “vice” de la divisional “B” hablando con EL PUEBLO en la reunión de clausura de temporada del pasado martes.