El campeón del Acumulado, primer boleto para ascender.

A las 20.40′ concluyó la sesión de la Divisional «B» y no faltaron decisiones. Martes a la noche en la Liga. Asistencia de todos. Neutrales y delegados. Al fin de cuentas, es la previa a la secuencia de este mediodía en el local de la casa del fútbol, donde se fijarán los detalles de la primera fecha. El domingo que viene para el principal círculo de ascenso, será el despegue, en paralelo con Primera División. Reencuentro de los dos en el tiempo, luego de algunos años en líneas paralelas. Cada cual con su cada cual. Áreas independientes.

ESPERANDO A LA «A»

Hoy al mediodía en la Liga, también para la «B» el sorteo de todo el calendario. En un primer término la «A» resolverá los escenarios y tras ello, el turno de la «B» para optar por los campos de juego. De los aspectos resueltos, es que el locatario optará por aquella cancha de acuerdo a la cercanía geográfica. La «B» dispondrá de dos escenarios potenciales: el Parque Humberto Forti y el Parque Tomás Green de Tigre.

CORTANDO CAMINO; EL MISMO CAMPEONATO

De las cuestiones pendientes en el caso de la divisional que preside Fernando Bueno: el formato de disputa del torneo. No hubo que maquinar más allá de la cuenta, desde el momento que los delegados llegaron mandatos con el mismo objetivo: conservar las características del certamen 2018, aunque claro está, con una variante sustancial: serán 22 fechas, acompasando lo resuelto por la «A». Pero en el caso de la «B», sin play off.

El campeón del Acumulado (suma de las dos ruedas), se convertirá en el primer equipo ascendido. Los cuatro inmediatos para ser protagonistas de la liguilla: el segundo, tercero, cuarto y quinto.

Si el segundo del acumulado no es ganador de la liguilla, tendrá derecho a un partido adicional, siempre y cuando ocupe una casilla básica de ser tercero. Si es cuarto, desacredita esa chance. Eliminado de toda perspectiva.

EN HONOR A JOSÉ PIATTI

Igualmente en el caso de la «B», sobre el tapete, la solicitud de Lazareto, para que uno de sus certámenes, recoja el nombre de José «Pepe» Piatti, fundador del club y que semanas atrás llegó a los 100 años de vida. Desde el momento que el torneo de la «B» se denominará Dr Hugo Ariel Guerra, se optó para que la liguilla distinga el legendario dirigente de Lazareto.

EL FIN DE LAS FICHAS MÉDICAS

Aspecto a tener en cuenta y con la información surgiendo ayer a la noche a nivel de la divisional de ascenso. Se especificó que cualquiera de las entidades que prestan servicio de salud en el medio, están habilitadas para expedir fichas médicas.

Sobre el final de la sesión, costó en la «B» determinar quien o quienes se transformen en delegados en el Consejo Superior. Al decir del presidente Fernando Bueno, «la divisional tiene que estar presente siempre».

LAS DUDAS DE LA TV

Cuando en el mediodía de hoy se verifiquen los sorteos de la «A» y de la «B», toda la logística del fútbol en marcha, con la mira puesta en el inicio de la temporada. Sin embargo persiste una duda y es la emisión de los goles por parte de Cablevisión Salto, tal como ocurriera en los últimos años. Desde la dirección de la empresa se señaló respecto a algunas complicaciones planteadas, para que pueda contemplarse la cobertura de todos los partidos y canchas.

De todas maneras, no es una puerta cerrada sin más trámite. Aunque por ahora, sin el Show de los Goles.