«Si uno mira los equipos que este año serán parte de la «B», llega a pensar que podemos estar ante un campeonato que alcance la atracción que en otros años nos ha faltado. La tendremos que correr de atrás, porque no se pudo lograr lo que queríamos: arrancar en el último domingo de marzo».

**********

A partir de ese miramiento del vicepresidente FERNANDO BUENO en EL PUEBLO, le continuaron en las últimas horas quienes desde la «B» sostienen la voluntad DE JUGAR.

A diferencia de la «A», los que no pretenden afrontar el torneo, «porque ya vamos entrando en el sexto mes del año», en el principal circulo de ascenso reina el espíritu contrario.

Si las condiciones se originan de hecho, la mayoría de los clubes no renuncian de una opción: terminar en enero, aunque en ese caso previo aval de una asamblea extraordinaria que posibilite la extensión del período de pases en préstamo hasta el 31 de enero.