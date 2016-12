Con Uruguay ocupando el cuarto lugar, y Argentina siendo campeón en la final ante Brasil, se cerró el Sudamericano jugado en nuestro país

Y esto sin dudas que es así, porque más allá del cuarto puesto obtenido por la selección celeste, donde tuviera destacada participación el juvenil salteño Agustín Robinson, queda claro que la base está…que se puede seguir trabajando en este proceso, y que seguramente, de hacerlo en forma seria y responsable, los logros a futuro van a llegar, las cosas como son.

Tras caer en el partido del tercer puesto ante la selección “vinotinto” de Venezuela el pasado domingo en el gimansio “Sergio Matto” de la ciudad de Canelones, la selección uruguaya cerró el Sudamericano Juvenil en la cuarta ubicación, sitio al que retornó desde el pasado año 2010, y luego de dos torneos más, donde no pudo disputar siquiera la fase semifinal.

Plenamente condicionado el trámite por la humedad ( el partido fue televisado en vivo y en directo) que reinaba en el gimnasio Sergio Matto, Uruguay no redondeó una actuación sólida en su intento de doblegar a Venezuela. Uruguay apostó mucho al juego directo al “pivot”, la celeste tuvo protagonismo en los primeros minutos de juego, y elaboró en ofensiva, y por momentos el juego estratégico celeste complicó, e hizo daño a Venezulela, ya que Uruguay estuvo por momentos 3 – 0 “arriba” en el marcador..

Uruguay consiguió dicha diferencia, en el segundo tiempo llegó a estar 5-3 ganando, pero esto pasó hasta los 7´, donde allí sí, el mejor juego de Venezuela, y la gran producción de su jugador Nº 10 Francia, demostraron que la “vinotinto” estaba un par de escalones por encima de la celeste, y eso se vio reflejado en el resultado final del partido, donde Venezuela termina ganando con claridad, y plena justicIa en cifras de 9-5

Así la celeste quedó abajo del podio cerrando un fin de semana que contrastó con lo bueno que se había visto en la fase de grupos, donde Uruguay fue el único equipo del torneo en “robarle” puntos a Argentina (empate 4 – 4), quién resultara a la postre campeón del torneo

Ante Brasil Uruguay en semifinales fue superado ampliamente, incluso con un parcial de 7-0 ya en el primer tiempo. El duro golpe fue “suavizado” con una reacción en el complemento que no pudo disimular las diferencias y el partido se fue con un 11-3 a favor de la Canarinha. En total fueron 20 goles que recibió Uruguay en la segunda fase, lo que habla de un rendimiento defensivo muy flojo, aunque es justo decir que muchos de esos goles llegaron por reiteradas pérdidas en la salida.

De todos modos está claro que en el compromiso, y la actitud no hay nada para reprochar al grupo. Un plantel con varios jugadores que “pintan” con futuro de selección mayor, sí es que se mantienen por esta línea de trabajo y entrenamientos con un proceso que se respete. Queda más que claro que por ejemplo Torres, Aldave, Tangari, Bermúdez, Cosentino, Segui, y el salteño Agustín Robinson, quién demostró estqar a la altura, dejando muy en alto los prestigios de la disciplina en Salto, todos ellos, más el resto, los que estuvieron , y los que seguramrtne estarán más adelante, dejaron muy en claro que la base está… ahora que se mantenga.

DANIEL SILVEIRA