Domingo de sumas en la instancia de semifinales del Campeonato del Interior en cada una de las confederaciones. Una manera de ir explorando el horizonte. Fútbol en el regional Centro Este y fútbol en el regional Norte-Litoral, en este caso con doblete en el Parque Artigas de Paysandú. En Sub 17 primero y en mayores después. En este último caso, terna salteña para ver y calibrar a través de la emisión televisiva: José Gabriel de los Santos, será el control central. Paysandú fue ganador de la llave en la que participó Salto, mientras Tacuarembó alcanzó la segunda colocación después de los celestes riverenses.

En la esencia, sólido equipo la «blanca» que lidera Carlos Fernando Cabillón. De local está obligado a pesar. Arriba a la instancia después de dos victorias consecutivas. Habrá que verlo. Con Salto fue empate de ida y vuelta. En el preliminar sub 17, con terna salteña también, en este caso encabezando Walter Araújo. Para sanduceros y «tacuas» es el paso previo a la final de la zona. Esta noche, la nueva historia se echa a andar.

RUMBO A LA ACCIÓN

Desde EL PUEBLO, una manera de recorrer los detalles del fútbol que hoy se juega en el Campeonato del Interior. Un total de cuatro a saber (Paysandú y Tacuarembó también en sub 17). Partidos, horarios, jueces. Un todo en pro de la escena montada.

********

DOMINGO 17 DE FEBRERO REGIONAL CENTRO ESTE SEMIFINAL –PARTIDO DE VUELTA-

Canelones interior – Maldonado interior

Estadio “Emilio López López” de Pando. Hora: 19:00 (VTV+) Jueces: José Avila, Jorge López y Elio Gómez (Terna de Durazno capital)

***********

REGIONAL NORTE LITORAL SEMIFINAL – PARTIDO DE IDA-

Paysandú capital – Tacuarembó capital

Estadio Artigas de Paysandú. Hora: 21:30 (VTV+). Jueces: José De Los Santos, Víctor Quiroz y Mauricio Revuelta. (Terna de Salto capital).

**********

REGIONAL CENTRO SUR SEMIFINAL –PARTIDO DE IDA-

Flores – Colonia

Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad. Hora: 20:00. Jueces: Robert Ledesma, José Pelayo y Carlos Valdomir. (Terna de Paysandú capital e interior).

El coloniense Carlos María Ravel, ex jugador del Club Atlético Peñarol de Montevideo entre 1967 y 1970, es el entrenador de la selección mayor de Colonia, en la actual disputa del Campeonato del Interior. De hecho, alcanza la condición de semifinalista.

Una dilata trayectoria principalmente en Venezuela en donde aportó su conocimiento entrenando a equipos como Llaneros de Guanare, Anzoátegui FC, Deportivo Galicia, Carabobo FC, Caracas FC y Deportivo Lara. Además trabajó en distintos procesos de la selección nacional de ese país. También en Estados Unidos. En 1981 se desempeñó en la parte técnica como asistente en el Aris Salónica de Grecia y en 1986 dirigió a Llaneros de Guanare en Venezuela.

EL AYER COMO FUTBOLISTA

Cuestión de apelar a la memoria del lector de EL PUEBLO, sobre todo aquellos que pasaron los 45 años (una manera de decir), para rescatar el nombre de Carlos Ravel. Se inició en el fútbol amateur con el Club Juventud de Colonia, y en el fútbol profesional jugó en Central Español, Montevideo Wanderers, Racing Club y Peñarol. En el Peñarol de los últimos años de la década de los 70 (constelación de estrellas), Ravel fue uno más en la plantilla bien próxima al plantel de primera.

No pocas veces evocó por ejemplo, a Carlos «Rabito» Ríos, exFerro Carril y con más de 40 años de radicación en Ecuador. El hecho es que Colonia le saca «tajada» a todo el caudal de experiencia que fue acumulando Carlos Ravel. Después de todo, por algo Colonia, está donde está.