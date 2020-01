Baby Fútbol

La comisión de baby fútbol de La Blanqueada está convocando a una reunión de padres, la misma se celebrará hoy lunes 20 de enero a las 19:30 horas en su cancha. En la oportunidad se comenzará a planificar la temporada 2020 para la institución del barrio Calafi.

UNIVERSITARIO: EL VIERNES 24

COMIENZAN LAS NIÑAS

Universitario baby fútbol femenino comienza las prácticas el próximo viernes 24 de enero a las 18 horas en su cancha. Para las categorías sub 10, sub 13 y sub 16, nacidas desde 2004 hasta 2012. Por más información se pueden comunicar con Pedro Pinto al 091 266 471.

BARCELONA: REUNIÓN DE

PADRES PARA MARTES 21.

La comisión de baby fútbol de Barcelona llama a todos los padres de niños que integraron el año pasado el club y de los nuevos aspirantes también a una reunión que se celebrará el martes 21 de enero a las 19:30 horas en la cancha del Pepe (Av. Apolón pasando Saturnino Rives).

En la oportunidad se presentará una lista posible para conformar la nueva comisión. Los interesados en sumarse al club azulgrana podrán comunicarse al 099 390 675 para niños de 4 años a 13 años.