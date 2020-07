Esto no tendría que pasar

Los que suponen que las primeras glorias deportivas están asociadas al Baby Fútbol, o a las categorías formativas. Pareciese que ya en edad precoz, los niños tienen que alinearse al imperativo de victoria, por lo que la derrota como caso contrario, se constituirá en una señal de prematura decadencia.

Saludablemente gana espacios este nuevo objetivo: que más allá de los vaivenes de un partido en el Baby o en el Consejo Único Juvenil, no existan quienes permanezcan al margen de la disputa. Que todos puedan jugar. Ser parte de una misión más lúdica y menos expuesta al afán de ganar o ganar.

De vez en cuando no estaría mal prohibir la bofetada a la inocencia. Los niños o adolescentes no son precisamente quien dictan las normas o fijan los objetivos. Bien se sabe quienes son. Aunque no son todos. No faltan algunos «grandes» a favor del fútbol para disfrutar y no el fútbol que condena al que no gana. Como si no ganar implicare la sentencia de un mismísimo pecado. De un absurdo pecado.