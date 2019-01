El estallido tras la decisión de truncar los ciclos de Iriarte y Lairihoy

La resolución comenzó a revelarse en la jornada del pasado sábado y se la adjudica a la Comisión Directiva de Ferro Carril. La postura subrayable y de mayor resonancia pública, guarda relación con el final de sus ciclos en el club, de JUAN ALBERTO IRIARTE y FABRICIO JOSÉ LAIRIHOY. En el caso del “Juanchi” con casi 20 años de vigencia, desde sus tiempos en áreas juveniles albinegras. En tanto el “Cuervo” desembarcó en la franja en el 2007. El año anterior supo ser Campeón Salteño con Ceibal (2006). En estos últimos años de Ferro Carril con titulaciones puntuales, tanto a nivel local como en el Campeonato del Interior, algunos jugadores fueron determinantes, por su influencia en el plantel, más allá del rendimiento de cancha. Justamente en esa nómina se inscriben los nombres de Juan Alberto Iriarte y Fabricio Lairihoy.

MAREA CONTRARIA

DESDE EL HINCHA….

Medios escritos, televisivos y radiales, más las consabidas redes sociales, para que los adeptos a la causa de Ferro Carril, se convirtieran en marea contraria a la decisión de bloquear el paso a la continuidad de los dos futbolistas.

“Nos están sacando a los referentes”; “alguien tiene que hacer algo frente a esta vergüenza”, “un día de estos también van a determinar que no juguemos más en el Merazzi”, “¿con qué derecho marcan el final de quienes han dado tanto sin una justificación entendible?”, pueden convertirse en alusiones sin más vueltas sobre el pensamiento mayoritariamente abrumador del hincha de Ferro Carril.

No es menos obvio que “el caso Iriarte” golpeó más fuerte que todos, “porque el “Juanchi” es Ferro y se puso la camiseta del club en las buenas y en las malas.

Sacarlo de un día para el otro es una síntesis de la ingratitud de los dirigentes de Ferro Carril”.

¿DE QUIÉN FUE LA MEDIDA?

Aunque en el sitio “Luis Teodoro Merazzi” en la web, se invoca que la resolución fue adoptada por la Comisión Directiva, a algunos hinchas de Ferro Carril, se les plantea la duda sin más trámite: “¿la llegada de Ramón Romero tuvo que ver con estos ciclos que terminan o es cosa de la dirigencia, sin consulta previa al nuevo Director Técnico?”.

Un consecuente de la causa albinegra escribió: “si los dirigentes pasaron por encima de Romero y le están armando el plantel, ya empezamos mal”.

Es que además hay quienes plantearon una restante interrogante: “¿Fue una medida compartida entre la Comisión Directiva y la nueva dirección técnica?”.

Algunos hinchas fueron más lejos, exhortando “a la rebelión de todos los que queremos a Ferro, por una medida adoptada que no compartimos, que rechazamos y que va a contrapelo del sentimiento hacia jugadores que nos dieron tanto. No se puede caer en actitudes como estas, que resquebrajan al club; es una manera de hacerle el caldo gordo a los rivales”.

“Antes de protestar, ¿por qué no laburan por la causa del club?”

El torrente adverso desde el hincha de Ferro Carril por las tomas de posición apuntadas, no es parte del desconocimiento de quienes componen el mando dirigencial.

En la víspera, desde EL PUEBLO, el objetivo de rescatar al testimonio de quienes son parte de la conducción.

Uno de los directivos consultados solicitó no ser mencionado públicamente, pero sin embargo dejó la reflexión a mano. Por el contenido de la misma, este hecho puntual de reproducirla.

*********

“En las últimas elecciones, todos bien sabemos el número de socios que votó. Una cifra que no tiene relación con lo que es Ferro Carril y su historia.

Por eso, soy de los que digo y pregunto: antes de protestar, ¿por qué no laburan por la causa del club? En Ferro a nadie se le cierra la puerta y vemos que a veces mucho se juzga de parte de quienes sin embargo, no muestran compromiso efectivo por el club. Cada decisión va acompaña de un análisis previo.

Solo digo que el dirigente tiene la potestad para resolver, aunque a veces se trata de medidas que generen rechazo. El dirigente debe a veces tirar para un costado la condición de hincha y velar por los intereses generales del club. En eso estamos y vamos a seguir estando”-.