La derrota del domingo a la tarde en el caso de Ferro Carril, jugando por la séptima fecha del Clausura, no fue una derrota más, desde el momento que impacta en la tabla y lo posterga de los seis que serán protagonistas de la tercera rueda, la que resolverá la corona 2016 del fútbol salteño.

En función del puntaje y si el torneo finalizase hoy, a la tercera rueda la afrontarían Universitario, Nacional, Salto Nuevo, River Plate, Ceibal y Gladiador. Ocurre que Ferro Carril se alojó un punto debajo de Gladiador (29 sobre 28), pero además surge para la franja otro hecho para no descartar. La victoria de Salto Uruguay le concede a los decanos la ilusión de combate otra vez por una casilla entre los mejores 6.

El equipo de Enrique Bruno suma 26 puntos, solo tres puntos debajo de Ferro Carril, cuando restan 12 puntos para la conclusión del Campeonato Clausura en la «A». Es un enemigo más. Un opositor más. Pero sobre todo, un adversario directo más. Ya lo va relojeando, por las dudas.

LA VERTICAL CAÍDA DE FERRO

De lo que no hay margen para la duda, es el tiempo perceptiblemente crítico de la franja, con una segunda rueda más expuesta a la decepción que al rescate. Tal es así que de los 21 puntos disputados (7 fechas) rescató 9 unidades. Implica establecerlo: menos del 50%. A su vez en materia de goles a favor, cuesta reconocer a este Ferro, sumando 7 en 7 partidos. Exacto promedio de uno cada 90′ de fútbol. Y otro dato no es menor: de esos siete partidos afrontados, en cuatro Ferro no llegó al gol. No queda menos que invocar una malaria que Ferro Carril padece.

LA RAZÓN NUMÉRICA

Campeonato Clausura de Primera División.

1ª fecha: Ferro Carril 3 Progreso 2.

2ª fecha: Ferro Carril 0 Ceibal 0.

3ª fecha: Ferro Carril 0 River Plate 0.

4ª fecha: Ferro Carril 1 Nacional 1.

5ª fecha: Ferro Carril 0 Fénix 1.

6ª fecha: Ferro Carril 4 Dublín Central 0.

7ª fecha: Ferro Carril 0 Salto Uruguay 1.

-La historia reciente de la franja, marca que los albinegros transcurrieron cuatro fechas sin imposiciones: desde la segunda a la quinta. En la sexta fue goleada ante Dublín Central y de última, la derrota a manos de Salto Uruguay. En la primera rueda, Ferro había sido letal ante Salto Uruguay con aquel 3 a 0 a favor y los goles de Sergio Cruz, Fabricio Lairihoy y Jorge Luis Vera.

ALUMBRANDO EL FUTURO

De eso se trata: saber si en los cuatro partidos que le restan, es capaz de situar reacción concreta. A la franja le resta jugar con Saladero en la octava, Universitario en la novena, Salto Nuevo en la décima y Gladiador en la décima primera. El hincha seguramente que admitirá sin más trámite que «para su Ferro Carril», no es precisamente un calendario pendiente sin obstáculos a la vista. Tres de esos cuatro rivales lo superan en la tabla.

En el Campeonato Apertura, Ferro lo derrotó a Saladero 2 a 1 (Gabriel de Souza-Carlos Vera), cayó a manos de Universitario 2 a 1 (Carlos Vera), derrotado luego por Salto Nuevo 2 a 0 y de última, igualmente Gladiador lo batió 1 a 0. Aquel pasado de las últimas cuatro fechas de Ferro en el primer tramo, soportando azotes permanentes.

Cabe preguntarse: ¿será el que viene, otro final?.

La cuerda de Ferro no deja de ser tensa.

Eso está demasiado claro.

“Castagnaro no es parte de los afectos”



Un lunes para ahondar en este tiempo de Ferro Carril. Recorrer los decires del hincha y sumar conceptos a una realidad que no es la que se pretende en la entidad que nació a la vida social y deportiva un 1º de diciembre del año 1912. No es menos cierto que el hincha de la franja va padeciendo un año complejo, porque tampoco somete a la desmemoria que el equipo se quedó a mitad de camino en la Copa del Interior, siendo eliminado por Pirata de Artigas a quien en cuatro partidos entre la primera y la segunda fase no pudo vencer.

A su vez el nombre del Director Técnico, Jorge Castagnaro, en el ojo de la tormenta. Pasionales de la causa de Ferro Carril de tantos años, coinciden en que «Castagnaro no es parte de los afectos en el club y una buena mayoría de hinchas no entendemos como se puede ser técnico del equipo superior de fútbol y de básquetbol, cuando los dos planteles están en plena competencia». Igualmente el apunte se inserta en las redes sociales: «cómo puede pasar en un mismo año, de ser el Preparador Físico, a convertirse en el Director Técnico?».

De todas maneras, no faltan quienes sintetizan otro pensamiento: «no se discuten un montón de aspectos positivos de la conducción directriz, pero en esta se perdieron y se perdieron mal, sin encontrarle nunca la vuelta a la razón».

La bronca del hincha y la adhesión del hincha

El hincha de Ferro Carril es un hincha que suele exteriorizar lo que piensa, tanto en las salientes instancias, como en las vacilantes, donde la ilusión es capaz de tambalear.

Frente a la realidad de la franja en la tabla y sobre todo luego de la caída ante Salto Uruguay, los medios periodísticos (EL PUEBLO, naturalmente incluído) y las redes sociales, han sido marco receptor para que esos mismos hinchas trasluciesen sus enfoques.

A manera de síntesis y comprobación, se alistan en dos frentes: 1) los que desatan la bronca y que concluyen «que es penoso lo que nos pasa, es una vergüenza, somos irreconocibles, más vale no clasificar para para la tercera rueda» 2) los que pese a la situación comprometida y con interrogantes salientes, no deja de creer en el retorno a un nivel que permita confiar y sentencian desde el corazón: «con Ferro más que nunca, con Ferro hasta la muerte, el que no apoya en este momento crítico no sabe de qué se trata Ferro y su historia misma». Claramente con el hincha albinegro, no hay de medias tintas: bronca o adhesión. La crítica sin ocultarse o el «vamo’ arriba que se puede y esto es Ferro».