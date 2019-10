Claro está que no solo desde el Baby Fútbol a partir de quienes le dan razón a su vigencia. También desde otros ámbitos surgieron enfoques en la misma dirección, por ejemplo a nivel de la Divisional “C” que el sábado pasado a las 14.30′ despuntaba en el Parque Humberto Forti y el Parque Tomás Green, la sexta fecha de la primera rueda.

A la hora de inicio de esos partidos, la temperatura se afincaba en 36 grados, pero la sensación térmica superaba los 40 grados.

A las 16.30′ con los segundos partidos en cada caso, sin que surgieran polos opositores a la decisión de jugar. No hubo directivo alguno que se plantara en la vereda de enfrente, en tantos los árbitros respondieron a la misión de arbitrar.

Arbitrar implica ganar un dinero. Suspender implica no ganarlo.

En el caso de la “C” es un mano a mano con el almanaque, y entonces jugar duela lo que duela o cueste lo que cueste, se transforma en una obsesión.

Los riesgos no importan. Las reacciones de los organismos en situaciones como estas, pareciese que tampoco.