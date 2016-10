Nadie podría desconocer que el rol del árbitro es un rol influyente en un partido de fútbol. Después de todo, se trata de la autoridad que ejerce, controla, determina. Pero no es menos cierto que de años a esta parte en el fútbol salteño, a veces los jueces parecen estar por encima de los futbolistas en materia de trascendencia o resonancia pública. Sobre todo, antes y después de cada partido.

En tanto, el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, suele ser terreno fértil para que los delegados de clubes, soliciten audiencia con el Colegio de Jueces y el Tribunal de Penas.

El hecho se generó días pasados, cuando el integrante del Colegio abandonaba el recinto de la Liga, para producirse el casual encuentro con cronistas de EL PUEBLO. «La cabeza me está por reventar», admitía con elocuencia sin más trámite. «No puedo creer los argumentos que manejan algunos dirigentes, para justificar lo que no alcanzan jugando. Nadie que haya ganado solicita audiencia al Colegio. Da la casualidad que vienen los que perdieron».