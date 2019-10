Las elecciones de este domingo trajeron novedades en el Parlamento. La Cámara de Senadores se renovó casi en un 70%, el Frente Amplio perdió dos bancas -de 15 pasó a 13-, mientras que el Partido Nacional y el Partido Colorado mantuvieron el mismo número respecto al actual período -10 y 4 respectivamente-.

La irrupción de Cabildo Abierto con tres senadores movió el tablero y algunos senadores con trayectoria en la cámara alta no renovarán sus bancas.

Estos serán los ausentes en los próximos cinco años: Frente Amplio: Mónica Xavier, Rafael Michelini, Constanza Moreira, Juan Castillo, Leonardo de León (no fue candidato), Daisy Tourné (no fue candidata), Ivonne Passada (no fue candidata), Marcos Otheguy (no fue candidato), Patricia Ayala, Rubén Martínez Huelmo (no fue candidato).

Partido Nacional:, Carlos Daniel Camy, Carol Aviaga, Jorge Saravia, Verónica Alonso, Guillermo Besozzi, José Carlos Cardoso.

Partido Colorado: José Amorín Batlle, Pedro Bordaberry (no fue candidato). Partido Independiente:

Pablo Mieres. *El senador Daniel Bianchi, quien no tiene partido, no fue candidato.

Una ley que rige desde 1991 especifica que los jerarcas de Estado -entre los que se incluyen los senadores- pueden cobrar un subsidio cuando se alejan de la actividad pública. Este beneficio es de un 85% del sueldo más el 100% de los gastos de representación durante un año.

El subsidio se solicita a través de una nota al organismo competente, y es incompatible con cualquier otra retribución del Estado. Los beneficiarios que obtengan nuevos cargos deben renunciar formalmente al ser designados.

Conocé a los 30 senadores del próximo período legislativo

Con los resultados de las elecciones nacionales a la vista, se sabe que habrá balotaje el último domingo de noviembre entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, y que el Frente Amplio no alcanzó las mayorías parlamentarias.

El Senado queda conformado de la siguiente manera: el Frente Amplio obtiene 13 bancas, por lo que pierde dos respecto a la actual integración. El Partido Nacional con 10 y el Partido Colorado con cuatro mantienen su integración. Cabildo Abierto suma tres bancas en la cámara alta y el Partido Independiente perdió su representación.

De esta manera, los senadores electos por partido son:

Frente Amplio – 13 senadores. José Mujica (MPP), Lucía Topolansky (MPP), Eduardo Bonomi (MPP), Sandra Lazo (MPP), Charles Carrera (MPP), Daniel Olesker (Partido Socialista), Danilo Astori (Asamblea Uruguay), Óscar Andrade (Partido Comunista), Carolina Cosse (Partido Comunista), Mario Bergara (Fuerza Renovadora), Liliam Kechichian (Alianza Progresista), Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) y Amanda Della Ventura (Vertiente Artiguista)

Partido Nacional – 10 senadores. Luis Lacalle Pou (Aire Fresco), Álvaro Delgado (Aire Fresco) Graciela Bianchi (Aire Fresco), Luis Alberto Heber (Lista 71), Sergio Botana (Unidos), Gloria Rodríguez (Lista 71), Javier García (Espacio 40), Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), Carlos Moreira (asumirá Jorge Gandini por Alianza Nacional), y Juan Sartori (Lista 880)

Partido Colorado – 4 senadores. Ernesto Talvi (Ciudadanos), Adrián Peña (Ciudadanos), Julio María Sanguinetti (Batllistas) y Germán Coutinho (Batllistas). Cabildo Abierto – 3 senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech e Irene Moreira.