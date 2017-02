El desempleo en nuestro país está situado en el 7,8 %, lo que significa una de las tasas más altas de la última década. Aunque cuando se brinda ese dato, el gobierno va más lejos y recuerda que en la crisis del 2002, el mismo trepó a cifras oficiales (que nunca se saben si son o no son) al 19,8%. pero como una cosa no quita la otra, el tema es que el desempleo en cifras actuales establece que hay más de 100 mil personas sin trabajo. Prácticamente, la misma cantidad de gente que vive en todo el departamento de Salto.

Pero para muestra de que esta situación es real, sobra un botón. Y en ese sentido, lo que pasó con el concurso del Banco República demuestra que el desempleo no es solo para aquellos que perdieron el trabajo y están buscando otro, sino también para quienes no habiendo tenido uno nunca, ven una chance y la buscan incansablemente.

Por eso en esta entrega de nuestra sección semanal, Detrás de los Números les contaremos algunos datos que han sido reflejados por la prensa en las últimas horas a partir de la realidad que mostró el pedido de trabajo en el Banco País.

MÁS MUJERES

Según una información de última hora, el llamado a aspirantes para ocupar 120 puestos administrativos en el Banco República (BROU) culminó su primera etapa con la inscripción de 56.014 personas. Una cantidad similar a la población que hay en varias capitales departamentales del interior uruguayo.

Pero lo más sorprendente de este caso, según publica El País, es que el número de mujeres que se presentó fue de 37.026, lo que duplicó a la cifra de hombres que se hicieron presentes para la misma ocasión que fueron un total de 18.988.

En un comunicado emitido ayer el BROU anunció que el proceso de selección continuará con el sorteo que se llevará a cabo el viernes 3 de marzo, y que determinará cuáles son los 1.500 aspirantes que estarán en condiciones de ser evaluados en tres instancias: prueba de conocimientos, razonamiento y lógica; entrevista personal y evaluación psicolaboral, desechando así a las otras 54.500 personas. El comunicado del BROU explica que tomando en cuenta la división territorial se sortearán 200 lugares por cada una de las 6 zonas que fueron establecidas para captar interesados, salvo en la región 6, para la cual se sortearán 500 lugares. En la región uno se inscribieron 5.829 aspirantes, en la dos fueron 4.806, en la tres ascendieron a 3.328, en la cuatro totalizaron 1.545, en la cinco sumaron 3.355 y en la seis fueron 37.151.

Para anotarse en el concurso era necesario haber completado la educación secundaria y no tener 31 años de edad cumplidos al cierre de la fecha de inscripción, el pasado 21 de febrero. Una tremenda y sobrada muestra de la preocupación que existe entre la población por obtener un trabajo ya que el desempleo existente es alto y los problemas económicos empiezan a notarse en demasía.

LOS NÚMEROS

56.014 personas se presentaron a concurso

54.500 quedarán automáticamente afuera

37.026 fueron mujeres

18.988 de los que se presentaron eran hombres

120 son los puestos que serán tomados