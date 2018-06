Divisional Primera “B.- Campeonato Salteño. Primera División. “Sr. Nelson Lechini”. 8ª Fecha. 1ª Rueda.

NACIONAL

13y30 hrs. Fénix – P. del Bote. Árbitros: Gustavo Barboza, Pablo Almirón, Ivo Moreira

15y30 hrs. Cerro – S. América. Árbitros: Ricardo González.

Parciales de Fénix y Cerro ingresan al sector oeste; de P. del Bote y S. América ingresan al sector este.

D. ARTIGAS

13y30 hrs. Hindú – El Tanque. Árbitros: Enrique Kurowski, Héctor Moreira, César Villarreal

15y30 hrs. D. Artigas – Chaná. Árbitros: Jonatan Moraes.

Parciales de Hindú y D. Artigas ingresan al sector oeste; de El Tanque y Chaná ingresan al sector este.

ARAUJO

13y30 hrs. Albion – D. Central. Árbitros: Marcelo Díaz, Carlos Da Cruz, Israel Portela

15y30 hrs. S. Eugenio – Libertad. Árbitros: Fernando Samit, Carlos Gómez, Ever Fernández

Parciales de Albion y S. Eugenio ingresan al sector este; de D. Central y Libertad ingresan al sector oeste.

Las boleterías de cada estadio se habilitarán 1 (una) hora antes del inicio del primer partido.

Precios de las entradas: Entrada Damas y Caballeros (a partir de 16 años) entrada única $ 100.ºº.

Mayores de 65 años $ 70.ºº .- (nacidos antes del año 1953) deberán exhibir cédula de identidad.

Menores de 15 años $ 70.ºº .- (12, 13, 14 y 15 años) presentando cédula (nacidos a partir del 01/01/2003).

Menores de hasta 11 años a talud gratis, deberán exhibir cédula de identidad, a tribunas pagan todos.

Entradas de Juveniles de Clubes deberán obligatoriamente ir acompañada de Cédula de Identidad, caso contrario no podrán ingresar. Se exhorta al público previo a su ingreso confirmar que sector fue asignado a los parciales de su Club, una vez dentro del estadio no se autoriza a salir, de hacerlo para volver a ingresar deberá abonar nuevamente la entrada.

Divisional Primera “A.- Domingo 10/6/18.

Primera División. Campeonato Salteño. “Aníbal “Maño” Ruiz”. 8ª Fecha. Torneo Apertura. “Sr. Luis Moscatelli”.

DICKINSON

13y30 hrs. Universitario – S. Uruguay. Árbitros: Fernando López, Juan Suárez, Jorge Caffrée

15y45 hrs. Saladero – S. Nuevo. Árbitros: Marcelo Izaguirre.

Parciales de Universitario y Saladero ingresan al sector oeste; de S. Uruguay y S. Nuevo ingresan al sector este.

MERAZZI

13y30 hrs. Progreso – Sta. Rosa. Árbitros: Ruben Ferreira, Santos Galli, Mauricio Revuelta

15y45 hrs. F. Carril – Tigre. Árbitros: José Rivero.

Parciales de Progreso y F. Carril ingresan por portón sur; de Sta. Rosa y Tigre ingresan por portón norte.

AMBROSONI

13y30 hrs. Gladiador – Nacional. Árbitros: Walter Araújo, Miguel Pereira, Héctor La Cruz

15y45 hrs. R. Plate – Ceibal. Árbitros: José de los Santos.

Parciales de Gladiador y R. Plate ingresan por portón norte; de Nacional y Ceibal ingresan por portón sur.

DICKINSON (miércoles 13/6/18).

19y15 hrs. R. Plate – F. Carril. Árbitros: Fernando López, Jorge Caffrée, Juan Suárez

21y30 hrs. Sta. Rosa – Gladiador. Árbitros: Ricardo González, Marcelo Izaguirre, Pablo Almirón

Parciales de R. Plate y Sta. Rosa ingresan al sector oeste; de F. Carril y Gladiador ingresan al sector este. Las boleterías de cada estadio se habilitarán 1 (una) hora antes del inicio del primer partido. Precios de las entradas: Entrada Damas y Caballeros (a partir de 16 años) entrada única $ 120.ºº. Mayores de 65 años $ 80.ºº .- (nacidos antes del año 1953) deberán exhibir cédula de identidad. Menores de 15 años $ 80.ºº .- (12, 13, 14 y 15 años) presentando cédula (nacidos a partir del 01/01/2003). Menores de hasta 11 años a talud gratis, deberán exhibir cédula de identidad, a tribunas pagan todos. Entradas de Juveniles de Clubes deberán obligatoriamente ir acompañada de Cédula de Identidad, caso contrario no podrán ingresar.