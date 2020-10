Entre los 16 mejores de la Copa Nacional

No es casual. Es producto de lo que es Ceibal en materia de organización y de búsqueda. Cuenta Alfredo Javier Viera, el Director Técnico, que «la derrota del miércoles frente a Deportivo Artigas nos removió el piso y nos obligó a repensar algunas cuestiones, para enderezar otra vez y ser lo que podemos ser. El objetivo estaba en Rivera. Sabíamos que la revancha era esa».

-La caída ante Deportivo Artigas había implicado para Ceibal, restar en dos direcciones: perdiendo el invicto y perdiendo la punta a manos de Salto Uruguay y Chaná. Pero se recompuso.

RUMBEANDO PARA EL NORTE

En la madrugada del sábado la delegación partió a Rivera, para afrontar la última fecha de la serie «A» del Campeonato Nacional Femenino. Sus dos partidos anteriores jugando de local, generando empates. 1 a 1 con Nacional de Artigas y 0 a 0 frente al Wanderers tacuaremboense.

Como haber tocado espinas. O convocar a los duendes de alguna duda.

Pero ese sábado a la tarde, con pésimo estado de la cancha y chapaleando barro, Ceibal se impuso 3 a 1. El video del gol de penal de Corina Ferrufino, una postal de lo padecido.

El área de la golera de Lavalleja de Rivera, transformada en una laguna. Pero Corina decidió con un taponazo arriba y sentenció un partido, a la medida del sueño de las «Guapas».

SACANDO BOLETO

Solo bastaría recordar que Ceibal tiene un reclamo pendiente ante Nacional de Artigas, por la presunta inhabilitación de una integrante del plantel rival. Pero el hecho es que para avanzar a la fase siguiente de la Copa Nacional, no necesita de dos puntos más. Ya los que suma son básicos para quedarse con el primer puesto. Al cabo de las tres fechas de la primera y única rueda, Ceibal con 5 puntos, Nacional de Artigas 4, Wanderers de Tacuarembó 4 y Lavalleja de Rivera 3. Para el Ceibal de Alfredo Javier Viera es la segunda participación consecutiva en una Copa Nacional. En el 2019 fue la primera vez, con un digno décimo puesto en la clasificación final. Ahora avanzando. No es casual, esta «ceibalización» femenina. Definitivamente no lo es.