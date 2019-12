Hoy se conocerá la lista del plantel definitivo, no está Leonardo Fernández

Tal cual fue informado por el propio entrenador de la selección Sub 23 de Uruguay Gustavo Ferreyra, en la jornada de hoy domingo el responsable técnico dará a conocer la lista definitiva del plantel que nos representará en el torneo Preolímpico del mes entrante. La gran novedad sin dudas, la que hace referencia al jugador uruguayo Sub 23 Leonardo Fernández sería uno de los potenciales titulares en el “once” de la “celeste” en este próximo torneo, pero en las últimas horas se supo que actual equipo que defiende Fernández , el Toluca de México, no cedería al media punta para dicho torneo. Ahora el entrenador Gustavo Ferreyra deberá determinar tres cortes en el plantel a más tardar el domingo. La selección uruguaya Sub 23 que se prepara para el Preolímpico del mes que viene en Colombia retomó los entrenamientos este jueves en el Complejo Uruguay Celeste tras dos días de descanso por las fiestas navideñas. El entrenador Gustavo Ferreyra sigue esperando por el volante del Atlético de Madrid Juan Manuel Sanabria y el delantero del América de México Federico Viñas, que está disputando las finales del Torneo Apertura frente a los Rayados de Monterrey.

El seleccionador “celeste” ya sabe que no podrá tener en el plantel al mediapunta Leonardo Fernández, quien estaba en la lista de 27 preseleccionados pero finalmente “no podrá disputar el torneo por decisión del Deportivo Toluca Fútbol”, según informó la AUF. Mañana domingo el D.T anunciará los tres cortes en el plantel; un arquero y dos jugadores de campo.

Los 26 preseleccionados

Nicolás Acevedo, Liverpool

Gastón Álvarez, Defensor Sporting

Emiliano Ancheta, Danubio

Maximiliano Araujo, Wanderers

Matías Arezo, River Plate

Carlos Benavídez, Independiente

Santiago Bueno, Girona

Sebastián Cáceres, Liverpool

Ignacio De Arruabarrena, Wanderers

Cristopher Fiermarin, Torque

Rodrigo Formento, Cerro

Francisco Ginella, Wanderers

Agustín González, Progreso

Emanuel Gularte, Progreso

Mathias Laborda, Nacional

Agustín Oliveros, Racing

Joaquín Piquerez, River Plate

Juan Ignacio Ramírez, Liverpool

José Luis Rodríguez, Racing (Argentina)

Santiago Rodríguez, Nacional

Diego Rossi, Los Angeles FC

Juan Manuel Sanabria, Atlético de Madrid

Juan Francisco Tinaglini, River Plate

Manuel Ugarte, Fénix

Federico Viñas, América de México

Facundo Waller, Plaza Colonia