MGAP informó sobre mortandad de abejas en Salto y Paysandú

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, informó sobre el episodio de mortandad de abejas en Salto y Paysandú al que calificó como “una grave mortandad de colmenas con un perjuicio, que aún no fue evaluado, pero no hay duda de que fue importante”.

Aguerre explicó que se trató de la utilización de un agroquímico que se aplicó de forma indebida en etapa de floración lo que llevó a la mortandad de las colmenas. El Ministro indicó que se tomaron medidas y se están avaluando las pérdidas. El equipo técnico de la DGSA y el Presidente de la Comisión Honoraria Apícola recorrieron la zona de producción de mandarinas, tomaron muestras y tuvieron una reunión con los productores del lugar. En tanto, se notificó a las empresas citrícolas para exhortar a la no utilización del producto durante la floración en zonas apícolas donde coexisten ambos sistemas productivos.

Las declaraciones se realizaron en el marco de la tradicional conferencia de prensa este miércoles 30 en Sede Central del MGAP.

“Estos problemas de la coexistencia de dos rubros en un mismo momento requieren un mejor manejo normativo y un mejor manejo de la información”, dijo Aguerre, al tiempo que reiteró que además de evaluar las pérdidas y notificar a las empresas citrícolas sobre la imposiblidad de utilizar este producto durante la floración, se está terminando una georeferenciación para superponer las zona citrícolas, “porque además no son todas las zonas citrícolas las que generan el problema, estamos hablando de producción de mandarinas que se pretende que sean sin semilla porque el mercado demanda mandarina sin semilla, de la misma manera que el mercado demanda carne sin ethión”, es decir que “hay un objetivo comercial a logar por parte del productor de citrus; el producto que se utilizó para obtener este resultado en vez de tener un efecto de repelencia, tuvo un efecto de insecticida y terminó ocasionándole un perjuicio a una cantidad importante de productores y se está tratando de evaluar la magnitud de las pérdidas”.

En cuanto la posibilidad de aplicar sanciones a la empresa citrícola, Aguerre explicó que en este caso el producto utilizado (Clorpirifós) está en la lista de los productos que el ministerio está analizando retirar de registro restringir su uso a condiciones de mucho más precisión. Indicó que la etiqueta del producto dice “evitar su uso en condiciones de floración”, por lo cual ha habido un apercibimiento, una recomendación técnica por parte del MGAP, pero no está definido si en este caso corresponde o no una sanción lo que sí se hará es buscar la acción de prevención que tiene que ver con comunicarle claramente a los productores citrícolas que este producto no puede ser utilizado en floración y avanzar rápidamente en culminar la etapa de evaluación técnica de si este producto se va a mantener en registro con mayores restricciones de las que tiene hoy.