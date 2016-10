Los ediles nacionalistas Martín Burutarán y Hugo Previale, presentaron este jueves dos exposiciones en la sesión ordinaria de la Junta Departamental durante la media hora previa. En el primero de los casos, Burutarán comentó la participación y compromiso que todos debemos tener en materia de seguridad vial mientras que Previale le recordó al intendente Andrés Lima que no puede autorizar la ubicación de ningún monumento sin la previa venia del legislativo local.

TAREA DE TODOS

“Lamentablemente –comenzó diciendo Burutarán, edil de la Lista 404-, el tránsito continúa siendo uno de los factores más importantes de muertes y lesiones permanentes para los salteños. Y no se trata de números, se trata de vidas, algunas que se pierden y otras que se transforman de forma negativa que impiden tener una vida plena por las secuelas que deja un siniestro de tránsito”.

“Nosotros, desde siempre y en esta semana en particular, mostrando con acciones nuestras palabras, hemos participado de la Coordinadora Departamental de Tránsito, porque creemos que es un tema que no tiene colores políticos, ni ideologías. Es un tema que puede tener diferencias en las políticas a aplicar, pero debemos ser claros cuando decimos y actuamos en consecuencia, es un tema que nos tiene que encontrar a todos los salteños juntos, encolumnados con el único objetivo, que debe ser salvar vidas y no seguirlas perdiendo”.

“De esta manera fue que hace instantes, en la Casa de nuestro Partido Nacional, se desarrolló una charla de concientización sobre esta problemática. Charla que además fue propuesta por el Partido Independiente en una reunión que mantuvieron con nuestra Comisión Departamental partidaria días atrás”.

“Entre todos es la única forma en que debemos encarar tamaño problema. Y en esa lucha nos van a encontrar siempre. Con los dientes apretados, buscando que esta epidemia de la cual todos somos responsables, deje de cobrarse vidas”, manifestó.

DEBE PASAR

POR LA JUNTA

Por su parte, el edil de la Lista 50, Hugo Previale, recordó que “en la sesión del jueves 6 de octubre, realizamos una exposición escrita en donde hacíamos referencia a la solicitud recibida de parte de La Unión de Inmigrantes Salto, de considerar y aprobar la ejecución del ‘Monumento a los inmigrantes’ en la zona portuaria”.

“Hacíamos referencia en dicha exposición que el proyecto fue presentado por la Unión de Inmigrantes Salto al señor intendente, doctor Andrés Lima el 20 de junio de 2016. Le solicitamos al señor intendente que enviase el proyecto a la Junta Departamental para que se cumpla con el trámite formal, como lo estipula claramente la Ley 9.515 en su Artículo 37, Literal 3º (Levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviesen los dos tercios de la Junta Departamental)”.

“La 17º Fiesta del Inmigrante se llevará a cabo desde el próximo 10 de noviembre y la Unión de Inmigrantes Salto pretende contar con la aprobación del proyecto antes de esa fecha. Nuestra exposición fue enviada por la Junta Departamental al señor intendente de Salto el día 12 de octubre por el Oficio 1067/2016”, pero aún “el señor intendente Andrés Lima no envió dicho proyecto a la Junta Departamental para su consideración y posterior aprobación”, por lo que “le reiteramos la solicitud al señor intendente, esperando que tenga la consideración de enviarlo lo antes posible”.

Previale recordó que “la próxima sesión ordinaria de esta Junta Departamental es el jueves 3 de noviembre, donde podría ser aprobado antes del inicio de la 17º Fiesta del Inmigrante. Hemos mantenido contactos con representantes de todos los partidos que integran el Legislativo Departamental y podemos afirmar que el proyecto será aprobado por unanimidad”.

“El proyecto ‘Monumento a los inmigrantes’ de La Unión de Inmigrantes de Salto es un justo reconocimiento a quienes con dedicación, trabajo y esfuerzo forjaron nuestra hermosa ciudad y país, además de embellecer la zona portuaria”.

Finalmente el edil nacionalista felicitó “a los diseñadores del monumento a los inmigrantes, Diego Tomás, Elizabeth Widmaier, José Giordano y al asesor técnico en iluminación José Luis Gallo”, culminando con la solicitud que sus palabras fuesen remitidas al intendente Lima, a los Directores de Obras, Cultura y Turismo de la Intendencia, a las Comisiones de Legislación y Reglamento y Cultura de la Junta Departamental y a la Unión de Inmigrantes Salto.