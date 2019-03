Nicolás Sánchez (Golero de la Selección de Salto Sub 17)

El golero de Salto Sub 17, Nicolás Sánchez ha sido figura clave en la obtención del Regional Norte Litoral.

Sánchez conversó con EL PUEBLO sobre cómo fue la definición clásica que a la postre consagró a Salto como el mejor de la región.

¿Cómo se dio el partido?

“El partido que fue muy interesante por parte de ambos, los dos salimos a proponer nuestro juego siempre, y se hizo un partido muy intenso, lindo de jugarlo”.

¿Cómo se vivieron los penales?

“Estaba muy tranquilo a la hora de los penales, confiaba en mí y en mi grupo, que me apoyó siempre y eso se transformó en un plus para mí. La confianza de mis compañeros fue un plus extra. Después a los que iban a patear los trabajaba hablándolos y moviéndome, eso me hacía un poco más grande al lado de ellos a mi punto de vista”.

¿Qué deja el haber ganado el Regional Norte Litoral?

“La verdad que después de haber ganado el grupo estuvo muy feliz, nos subió mucho el ánimo de cara a todo lo que viene por el Nacional e Integración. Creo que estamos por un gran camino y unidos vamos a llegar muy lejos si queremos”.

¿Qué pasó con las camisetas?

“Lo que generó una molestia, es que Paysandú no quiso jugar con su propia camiseta de alternativa, y nos la dio a nosotros, podrían cambiar ellos y nosotros jugar con la roja y blanca como de costumbre”.

¿Y en lo personal que balance haces?

“Siento mucha satisfacción y orgullo al haber conquistado el Litoral, creo que trabajamos mucho para lograr esto, como siempre digo creo que es un tremendo grupo humano y estamos preparados para todas las adversidades que se presenten”. JOSÉ LUIS TORIANI