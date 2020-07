«De algo no se podrá dudar: los implícitos puentes tendidos entre el mundo de la política y el mundo del deporte. Años atrás solía asegurarse que »ser neutral de la Liga Salteña de Fútbol, es un primer paso para incorporarse a la actividad político-partidaria».

Al fin de cuentas en Salto, los ejemplos en la historia son puntuales. El fútbol como bálsamo para futuras pretensiones. Ser dirigente de la Liga conlleva notoriedad en los medios.

Unos años atrás no faltó el edil que pensó en voz alta para sentenciar que »a los delegados de los clubes, los conocen más que a nosotros. Ellos tienen la prensa, la difusión, que nosotros no tenemos». Ser dirigente del fútbol no es mala cosa. Así en la Liga como en los barrios, donde llegado al momento también se introduce el motor de la política y sus andares»

Sin muchos márgenes para la duda (guste o no, quiérase o no), asociación entre deporte y política suele plantearse. 500 km al sur, tan solo un rescate: Sebastián Bauzá, en su momento presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y hoy, lidera la Secretaría Nacional del Deporte. Es hombre de deporte, pero también de política.

Es seguro que el fútbol le reportó nombradía y proyección. Hasta que asumió un cargo político. Los vaivenes de los hombres.

Por lo tanto, deporte y política no son precisamente líneas paralelas. Y en Salto: tampoco.

EL CASO GUARINO

Se dirá que marzo es un mes lejano en el tiempo. En los primeros días, el desarrollo de la Asamblea Anual Ordinaria. Corresponderá la elección de presidente y vice. Pero lo que no dista en el tiempo, es la elección a nivel municipal. Determinar quién se convertirá en el nuevo intendente. Algo más de dos meses. ¿Y por qué acentuar la mira en el 27 de setiembre? Porque no parece ser descabellado suponer (ni mucho menos), que el futuro presidente de la Liga Salteña de Fútbol, puede atarse de algún modo al factor político-intendente.

En el entorno de Juan Ramón Guarino, el actual «1» de la Liga, se entiende que »si gana Andrés Lima, lo de Juan Ramón puede plantearse a la hora de intentar la reelección. Si quien vence es Germán Coutinho, ya no será lo mismo, mientras el Dr Carlos Albisu es una incógnita cómo podría responder según el cintillo partidario del próximo presidente de la Liga». Guarino es consistente militante en la izquierda salteña.

Accedió incluso a una función dentro del esquema municipal, hasta que se prolongue el Dr Andrés Lima en el cargo mayor.

Si Lima retorna a la condición de jefe comunal, el arco iris se le abre a Juan Ramón Guarino. Incluso….como potencial presidente de la Liga por un ejercicio más. De lo que no hay dudas es que la «atadura» entre Intendencia y Liga, existe…existe.

El fútbol mueve gente. Y también son votos.