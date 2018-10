Sobre las 15 y 30 horas del sábado, presagio de todo lo imaginable. Lluvia, tormenta, granizo.

Pero además, desde meteorología la advertencia claramente planteada para esta región.

El Norte del país amenazado, de acuerdo a INUMET.

La divisional “B” procedía a suspender los dos partidos a la noche, segunda fecha de la liguilla.

Después de la hora 18, las palpitaciones en torno a la decisión que emanaría desde la presidencia de la Liga Salteña de Fútbol, respecto a cancelar el fútbol pactado para el domingo.

Juan Ramón Guarino abrió la cancha y recogió opiniones, sobre todo a nivel de presidente de clubes o eventualmente delegados en el Consejo Superior.

Las perspectivas desoladoras.

Porque además se pronosticaba para esta región, con Salto incluído, “lluvias y tormentas, mejorando levemente en la noche” (domingo).

La dirigencia se aferró al presente (todo adverso) y al futuro (todo complejo).

Por eso, adoptó la postura de suspender.

EL DOMINGO SOÑADO

Ni más ni menos. Fue un domingo soñado. Lo tuvo todo. Temperatura benigna, sin índices de humedad saliente, sol a pleno, cielo celeste….naturaleza generosa. Pero ya los dados estaban echados, consumándose la décima suspensión de la temporada.

En los dos últimos meses (agosto y setiembre), cuatro domingos de fútbol y cuatro suspensiones.

Cabe preguntarse: ¿cómo le pueden errar tan feo al pronóstico?

Habría que suponer que el cambio climático es esto que comprobamos.

De un día para el otro,las variantes sustantivas.

Domingo soñado para jugar.

Y no se jugó.

Las manos del fútbol se vaciaron, con elocuente inexorabilidad.

EL CONSEJO PARA RATIFICAR

Hoy lunes, a las 20 horas para sesionar el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol.

Todo hace suponer que se ratificarán los mismos detalles, con la mira puesta en la segunda fecha de la tercera rueda.

Hora 15: Salto Nuevo vs Nacional.

Hora 17.30′: Universitario vs Ferro Carril.

Hora 20: Gladiador vs Salto Nuevo.