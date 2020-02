Sanguinetti quiere instalar la idea de «cambio» en Montevideo, más allá quién sea el candidato

El ex presidente Julio María Sanguinetti continúa por estos días con la negociación al interior de la coalición del gobierno entrante en busca de un candidato común para la Intendencia de Montevideo.

Tras la negativa de Sebastián Bauzá (que ocupará la Secretaría Nacional de Deportes en el gobierno del presidente electo Luis Lacalle Pou) los cinco partidos de la coalición no se ponen de acuerdo en un nombre, y tampoco en tres que puedan ir bajo un mismo lema.

Continúa la danza de nombres a la interna de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente, sin llegar a un candidato que convenza a todos.

En las últimas horas se descartó al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak “porque no se logró la unanimidad”, reconoció Sanguinetti este sábado en rueda de la prensa.

En este escenario de falta de acuerdo, el dos veces presidente de la República (1985-1990 y 1995-2000) está abocado a instalar la idea de que más allá de quién termine siendo el candidato de la oposición, lo que importa es que la elección departamental en Montevideo es “entre continuidad y cambio”.

“A mi no me preocupa si el candidato común va a ser juancito o pedrito, acá el tema es la continuidad, es decir, ¿vamos a seguir con los gobiernos frentistas, con los pequeños comercios devastados por los impuestos, vamos a seguir con los sofás multimillonarios que tergiversan las viejas plazas de la Ciudad Vieja, vamos a seguir con toda esta mediocridad, o vamos a intentar un cambio?, y eso es lo que estamos tratando de ofrecer y ofrecemos los partidos que estamos en la coalición”, dijo Sanguinetti.

“Yo espero que encontremos un candidato que nos represente, digno, honorable, no va a ser el experto en el municipio, como tampoco lo son los otros candidatos, o la mayoría de los otros candidatos, o algunos de los otros candidatos”, agregó en referencia a los tres postulantes del Frente Amplio: Daniel Martínez (intendente de Montevideo 2015-2019 que va por la reelección), Carolina Cosse (ex ministra de Industria y ex jerarca de la Intendencia capitalina) y Álvaro Villar (actual director del hospital Maciel de Montevideo).

Consultado acerca de las características que debe tener el candidato común de la coalición, Sanguinetti respondió: “El tema es una figura que pueda representar esa voluntad de cambio y que con el equipo que se forme pueda cambiar esos parámetros de una Intendencia cara e ineficiente”.

El ex mandatario y actual secretario general del Partido Colorado dijo que hay tiempo “hasta el 7 u 8 de la semana que viene” para acordar un candidato común de la coalición. Hasta el 9 de febrero hay plazo para presentar ante la Corte Electoral el o los candidatos a las distintas Intendencias del país.

Los convencionales del Partido Colorado votaron este sábado, en los 19 departamentos, una moción a favor de que el partido se presente en Montevideo bajo otro lema para así acompañar un candidato único de la coalición.