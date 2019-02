En una amplia entrevista con la Agencia Efe en el Parque de los Príncipes tras recibir el Trofeo Efe al mejor jugador latino en Europa en 2018 , Cavani confesó que en su día fichó por el PSG por las expectativas del club de ganar la Champions League, diseccionó su labor en el campo al lado de Luis Suárez en la selección uruguaya y con Mbappé en el PSG y abordó la inquietud del equipo por la baja de 10 semanas de Neymar. Desde EL PUEBLO, una manera de rescatar puntualmente algunos conceptos del notable delantero nacido en esta tierra, un 14 de febrero de 1987.

*********

«No me apasionan los premios individuales, prefiero los colectivos que quedan en las vitrinas.

Pero lo recibo como un reconocimiento no solo de un año del trabajo, sino de la dedicación, el trabajo, la constancia. Me llena de alegría y me anima a seguir.

Me marca que el trabajo da su fruto. Y este galardón de Efe, de un trofeo tan prestigioso, me sirve de estímulo para seguir compitiendo con ilusión.

*********

«No era un niño que mirara el fútbol en la tele, prefería jugarlo y divertirme. Cuando empecé a crecer y a ver más fútbol, con 14 años, Batistuta era el futbolista tipo para mi, por su carácter, su espíritu de trabajo y lucha en la cancha, su manera de definir, su velocidad.

Era el futbolista que me sorprendía. También recuerdo mucho a mi hermano Fernando, que fue profesional, fue el modelo a seguir, había vivido con nosotros y fue a Montevideo a ser profesional. Yo le veía y sabía qué tenía que hacer para ser profesional».

*********

«Se me viene a la cabeza mi niñez, totalmente libre, feliz, con esos partiditos sin botines en los pies, bajo la lluvia, con necesidades de querer llegar, con sueños que me parece que otros países lo tienen menos. Nosotros respiramos fútbol desde la cuna, desde que empezamos a caminar pateamos una pelota. Eso te lleva a despertar las cualidades que puedas tener, los dones que Dios nos da. Eso nos lleva a apretar los dientes y a sacar tantos futbolistas, más allá de escuelas. Triunfa el que tiene más hambre de gloria, de dar al país alegrías, de sentir orgullo de vestir la camiseta de Uruguay.