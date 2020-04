La mano viene complicada. El efecto del Coronavirus con su efecto salvaje. Agrietando economías y paralizando las multiplicidad de quehaceres, incluyendo el deporte. A nivel de la Liga Salteña de Fútbol, sin vías de acceso en ningún caso. La Liga y los clubes. En tanto Universitario y Ferro Carril montaron sus planteles, para lo que en su momento pudo ser año de triple competencia: el Campeonato Salteño, la primera edición de la Copa Uruguay finalmente condenada y el Torneo de Clubes, con ambos jugando en la Divisional «A».

¿Cuál es el punto?: la realidad actual abonaría el camino de la suspensión del Torneo de Clubes. Aunque a nivel directriz de las entidades salteñas no se tiene indicio oficial, a nivel de la comarca Sur-Este y OFI, que es donde «se cocina el estofado», parece tenerse en claro que la suspensión será inevitable. Si las fechas se comprimen, si el calendario no se elastiza para que sea posible la acción, Ferro Carril y Universitario tendrán que ir sabiendo cual es la consecuencia: la de no poder jugar.